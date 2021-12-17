Kamu-Sen Genel Başkanı Civelek: Yeni asgari ücret en düşük memur maaşını geçti Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yeni asgari ücretin en düşük memur maaşını geçtiğini belirterek, memurlara yönelik bir an önce ek zam veya refah payı uygulamasının başlatılmasını istedi.

022 yılı asgari ücretin yüzde 50 oranında artırılarak 4 bin 253 TL'ye çıkarılması gözleri memur maaşlarına çevirdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de yeni asgari ücret miktarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kahveci, yeni asgari ücret ile en düşük memur maaşını karşılaştırdı.

"HÜKÜMET DERHAL MEMURLARA EK ZAM YAPMALI"

Yeni asgari ücretin en düşük memur maaşını geçtiğini bildiren Kahveci, "Hükümet derhal kamu çalışanlarını da geçim acziyetinden kurtarmak için vakit geçirmeden ek zam ve refah payı uygulamasını hayata geçirmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

"EN DÜŞÜK DERECELİ MEMURUN MAAŞI 3 BİN 918 LİRA"

Kahveci'nin sosyal medya üzerinden konuyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle:

"Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret açıklandı. Buna göre 2022 yılında Türkiye'de en düşük ücret düzeyi %50 artışla 4250 TL'ye çıktı.Bu rakam çalışanın evlilik ve çocuk durumuna göre daha da yükselecek. Bütün çalışanlara ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.

Halihazırda AGİ hariç en düşük dereceli bir memurun maaşı 3918,95 TL. Eğer herhangi bir iyileştirme olmazsa toplu sözleşmeye göre ocak ayında bu rakam %5 artış ve %10 enflasyon farkı eklendiğinde 4506,79 TL'ye çıkacak.

"BİRÇOK MEMURUN MAAŞI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE KALMIŞ OLACAK"

Yani kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan pek çok yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin maaşı ancak asgari ücret düzeyinde kalmış olacak. Asgari ücretin artması elbette herkes gibi bizlerin de talebidir.

Bu gelişmeye paralel olarak Hükümet derhal kamu çalışanlarını da geçim acziyetinden kurtarmak için vakit geçirmeden ek zam ve refah payı uygulamasını hayata geçirmek zorundadır."