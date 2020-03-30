İstanbul'daki Toplu Taşıma Araçlarının Seyrekleştirilmesi Sonrası Araçlarda Yoğunluk Oluşuyor

İstanbul'daki Toplu Taşıma Araçlarının Seyrekleştirilmesi Sonrası Araçlarda Yoğunluk Oluşuyor , İstanbul'daki Yenikapı - Kirazlı metro hattındaki yoğunluk, yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'daki Toplu Taşıma Araçlarının Seyrekleştirilmesi Sonrası Araçlarda Yoğunluk Oluşuyor
30 Mart 2020 Pazartesi 22:18

İstanbul'daki Toplu Taşıma Araçlarının Seyrekleştirilmesi Sonrası Araçlarda Yoğunluk Oluşuyor

İstanbul'daki Yenikapı - Kirazlı metro hattındaki yoğunluk, yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 

Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesiyle, daha önceden alınan tedbirler sıkılaştırılarak, salgının önü alınmaya çalışılıyor.

Bu kapsamda insanlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapılırken, bir yandan da toplu ulaşımda da bir dizi tedbir alındı.

Yurt genelinde alınan tedbirlerin yanında, yerel yönetimler seviyesinde de uygulamalar hayata geçiyor.

İstanbulda da, taksiden minibüse, deniz ulaşımından raylı sistemlere kadar birçok yeni uygulamaya geçildi.

 

YENİKAPI-KİRAZLI HATTINDA YOĞUNLUK

Bu kapsamda sınırlamalar ve sefer sayılarında değişiklikler yapıldı.

Hayata geçirilen uygulamalara rağmen, İstanbul'da önemli bir ulaşım aracı olan Yenikapı - Kirazlı metro hattında yoğunluk yaşandı.

Deyim yerindeyse, tıka basa dolu hat, istasyonda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yenikapı - Kirazlı metrosunda yoğunluk

kaynak ensonhaber.com


Kaynak: Kamu Saati Özel
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