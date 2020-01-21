İsmail YK yurtseven kardeşler Sevmeseydin şarkısında Ezgizem Tiktok fenomeni oynadı

ismail yk ezgi gizem klibi, tiktok fenomeni ezgizem kimdir, yurtseven kardeşler son klibi,ezgi gizem akdoğan kimdir

Son günlerde oldukça yaygınlaşan TİK-TOK platformu sayesinde ünlenen ezgizem lakaplı EZGİ GİZEM AKDOĞAN eşi Yakari lakaplı YALÇIN AKDOĞAN, İsmail YK ve Yurtseven kardeşlerin 21 ocakta çıkardıkları Sevmeseydin adlı klibinde oynadı.Sosyal medya fenomeni olan ve milyonlarca takipçisi olan Ezgi Gizem Akdoğan,eşi ile birlikte rol aldığı klipte bir hayli başarılı olacaklar gibi.

Özellikle Tiktok ve İnstagram'da çok sayıda kullanıcının severek takip ettiği Ezgizem,şimdilerde yapımcılarında iyi tekliflerini göze alarak oyunculuğa da başladı.

Aslen Kayseri Develi ilçesinden olan Ezgi Gizem Akdoğan yani ezgizem, 1989 yılında Antalya'da dünya ya geldi.Bir kış günü 2014 yılında futbolcu olan Yalçın Akdoğan ile evlenmişti.Çektikleri vine'ler, paylastıkları Tiktok videoları sayesinde milyonların beğenisini kazandı.

Eşi Yalçın Akdoğan ile birlikte müthiş bir uyum içindeler!

Özellikle Tiktok'da çok sevilen ve takip edilen Ezgizem, genelde eşi Yakari lakaplı Yalçın Akdoğan ile birlikte kimseyi rahatsız etmeyen,güzel videolar paylaşıyor.Özellikle evlilik hayatları hem takdir ediliyor hem de malesef kıskanılıyor.Tiktok da binlerce videoları olan bu güzel çift, aynı zamanda da instagram fenomeni.Bu işe çok daha önceleri girmeleri yani bir bakıma ilk olmaları onların takipçi sayısının bu kadar yüksek olmasının önemli etkenlerinden biri.Yaklaşık 6 yıldır evli olan çiftin henüz bir çocuğu yok.

İSMAİL YK, SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİNİ ANLAYAN ENDER SANATÇILARIMIZDAN BİRİ BENCE!

İsmail YK, 13 yıl sonra kardeşleri ile yeni bir klip ile hayranları için görücüye çıktı.Şarkısının bugün yayınlanmasına rağmen 3,5 saat içerisinde 200 binin üzerinde izlendi.Muhtemelen birkaç gün içerisinde şarkı milyonları görecek gibi duruyor.Sevmeseydin, görmeseydin şarkısı ile birçok hayranının gönlünü tekrar kazanmayı başaran İsmail YK, klibinde Ezgizem ve Yakari yani Yalçın Akdoğan'ı oynatarak, sosyal medya da ciddi bir ses getirmeyi planlamış.Zira Ezgizem'in sadece tiktokta 4 milyona yakın takipçisi var..!

İşte Youtube'de yayınlanan o Sevmeseydin şarkısı: