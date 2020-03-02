İkinci El Otoda Büyük Dolandırıcılık

'Ağır hasarlı' adı altında galeriler ya da web sitelerinde daha uyguna mal edilen satışa çıkarılmış olan ikinci el araçlarda 'şişirilmiş hasar kaydı' aldatmacası sürüyor. Ağır hasarlı araçları ihaleden alıp çıkma parçaları ekleyerek çalışır hale getirdikten sonra yarı fiyatına mal eden çakallar, ardından da bunu şişirilmiş hasar kaydı başlığıyla vatandaşa maliyetinin çok üstünde bir fiyatla satmak istiyor.

Uzmanlar aracın hangi parçalarının hileli olduğu anlaşılmaz iken , kullanılan çıkma parçaların ne kadar ömürlü olduğunuda tam olarak bilmeden bu araçlarla trafiğe çıkmanın kazalara adeta davetiye çıkardığına dikkat çekiyor

SİGORTA ŞİRKETİ İÇİN MAKUL BİR DURUM DEĞİL

Türkiye Sigorta Birliği yetkilileri , şu açıklamalarda bulundu: "Burada kar elde etmek adına düşük standartlarda onarım yapılmış olmasıda ayrı bir avantaj, trafikte seyir halinde veya kaza sırasında araç güvenliğinde ortaya çıkması muhtemel aksaklıklar, insanlara can ve mal kaybı olarak geri dönebiliyor."

MALİYETİ YÜZDE ELLİ DÜŞÜRÜYORLAR

Süreç şöyle Sürüyor:

* Kaza geçiren aracın ihbarı sigorta eksperine erişemiyor.

* Eksper poliçe süresi, şasi no gibi bilgileri kontrol edildikten sonra aracı görüntüleyip ekspertiz yeniliyor.

* Sigorta şirketi ağır hasarlı aracı ihaleye çıkarıyor. Teklifi aldıktan hemen sonra ise eksperi arayıp dosyasını bitiriyor. Sıkıntı burada oluşuyor. İhale ile çekme belgeli yani ağır kazalı araçları satın alan kişiler aracın mukavemetini yok etmek adına makyajlama işleminden geçiriliyor. Airbag, torpido, aydınlatma gibi yüksek maliyetli parçaları çıkmaları ile değiştiriyor. Böylece maliyeti yarı yarıya indiriyor. Bu araçları da 'şişirilmiş hasar kaydı' kelime hilesi adı altında satmaya başlanıyor .

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