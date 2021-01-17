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İki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında dövdü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü.

İki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında dövdü
17 Ocak 2021 Pazar 18:38

Olay, Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. isimli erkek, T.K. ve kardeşi B.K.'den telefon numarası istedi. Telefon numaralarını isteyen şahsa tepki gösteren kızlardan birisi şahsın boğazına sarıldı. Ardından iki kardeş şahsa yumruk darbeleri indirmeye başladı. Yumruk ve tekme darbeleri alan şahıs, karşılık vermeden kurtulmak istedi ancak başarılı olamadı. Kız kardeşler şahsı saçından ve elbiselerinden tutarak sürüklemek istedi. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken, şahıs bir iş yerine girerek kızların elinden kurtuldu. Kavga sonrası iki kız kardeş, şahsa küfürler ederek olay yerinden ayrıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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