İç işleri bakanlığı öyle bir karar aldı ki..Tüm Türkiye Genelinde tüm Eğlence Merkezleri Kapatıldı

İç işleri bakanlığı genelgesi ile tüm Türkiye'deki eğlence merkezleri geçici süre ile kapatıldı,corona virüsü nedeni ile tekel bayiler de kapatılacak mı, avm ler kapatılacak mı 2020 corona

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence merkezlerinin faaliyetleri yarından itibaren durduruldu. EĞLENCE MEKANLARI KAPANACAK Genelge ile korona virüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacak. Genelgede; Corona virüsü (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde, “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri” olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı belirtildi.