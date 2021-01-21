‘Gelirken Bir Kutu da Kondom Al’ Diyen Müşteriye Çiğ Köfteci Kuryesinin Efsane Tepkisi

Kuryelerin karşılaştıkları zorlukları hepimiz az çok biliyoruz, ancak bazen öyle istekler geliyor ki kuryeler de ne yapacaklarını şaşırıyorlar.

Kuryelerin yaşadıkları zorlukları sıralasak onlarca maddeyi alt alta yazmamız gerekir. Gerek yollarda gerek iş yerleriyle gerekse de müşterilerle yaşadıkları sorunların ardı arkası kesilmiyor. Bazen de sorun gibi görünmeyen ama aslında sorun olan şeyler olabiliyor, tıpkı Ankara’da bir çiğ köfteci kuryesinin yaşadığı gibi.

Ankara ‘da sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde bir çiğ köfteciye online sipariş veren müşteri sipariş notuna “Gelirken bir paket de kondom alır mısınız, ben parasını gelince vereyim.” yazdı. Olay kuryenin nota şaşırıp sosyal medya üzerinden paylaşılması ile ortaya çıktı.

İşte müşterinin tuhaf isteğine kuryenin verdiği tepki:

İnsanlar bu istek karşısında ikiye bölündü…

Kimi “markete çıkmak yasak değil ya saygısızca,” “bence prezervatif aldırmak için verilmiş bir sipariş,” “ben olsam küfrederdim dalga mı geçiyorsun diye kuryelere insan muamelesi yapılmıyor gerçekten bu ülkede” gibi tepkiler verdi. “Aşırı rahatsız etti beni bu durum. Bu insanlar bu soğukta karların buzların üzerinde, pandemi döneminde zor koşullar altında çalışıyor. Yapılan şey ayıp ve kimse kimsenin uşağı da değil” şeklinde fikir belirtenler de oldu. Bir kurye ise, “ben bir kurye olarak, çalıştığım yerin dışında başka hiçbir yerden istek almam” dedi.

İsteğin makul olduğunu düşünenler de vardı

Bir kullanıcı “Rica etmiş, silah zoru ile istememiş ki… Getir’den haberi yok belki ya da şubesi yoktur oralarda,” derken bir başkası ise “ne var bunda ha Getir kuryesi getirmiş ha çiğköfteci kuryesi” şeklinde görüş bildirmiş. Siz müşterinin isteği konusunda ne düşünüyorsunuz?

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