Gaziantep'de çok üzücü olay,Önce kızını öldürdü sonra kendini astı

Malesef Gaziantep'den üzücü bir haber geldi..

Gaziantep ilimizde 9 yaşındaki kızını döverek öldüren baba bu vicdan azabına dayanamadı ve cezaevinde kendini asarak intihar etti..

HATIRLARSANIZ ACI OLAYDA KIZI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞTÜ

Gaziantep'te meydana gelen olayda Müslüm Aslan, 9 yaşındaki kızı Ceylan Aslan'ı diğer çocuklarının gözlerini önünde döverek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Adli makamlarca tutuklanarak Gaziantep'te cezaevine konulan baba Müslüm Aslan, 11 Mayıs tarihinde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L 1 Tipi Cezaevi'ne sevk edildi.

VİCDAN AZABI ONU BİTİRDİ TEK KİŞİLİK HÜCREDE KENDİNİ ASTI

Cezaevine konulduğu günün sabahı sayım yapan infaz koruma memurları, Müslüm Aslan'ı tek kaldığı hücresinde ranzasında asılı buldu. Kendini ranzasına çarşafla asarak intihar eden Müslüm Aslan'ın cansız bedeni cezaevi morguna kaldırıldı. Müslüm Aslan'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.