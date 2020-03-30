Fatih Portakal'dan İBB'nin Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yardım Paketine Eleştiri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım kolisi kampanyası başlattı. Kolinin içeriği en fazla 100 lira tutarken halktan 150 lira istenmesi ve aradaki 50 liralık fark merak konusu oldu, Fatih Portakal, İBB'nin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırladığı ihtiyaç kolilerinin fiyatını beğenmedi.

Fatih Portakal'dan İBB'nin Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yardım Paketine Eleştiri
30 Mart 2020 Pazartesi 21:50

Fatih Portakal'dan İBB'nin Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yardım Paketine Eleştiri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım kolisi kampanyası başlattı. Kolinin içeriği en fazla 100 lira tutarken halktan 150 lira istenmesi ve aradaki 50 liralık fark merak konusu oldu, Fatih Portakal, İBB'nin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırladığı ihtiyaç kolilerinin fiyatını beğenmedi.

Koronavirüs salgınına karşı tedbiren yeni uygulamalar hayata geçirilirken, bir yandan da işini ve gelirini kaybedenler için birçok yardım organizasyonu düzenleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım kolisi kampanyası başlattı.

Temel ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı kolilerin fiyatı da 150 TL olarak belirlendi.

PORTAKAL FİYATI ELEŞTİRDİ

Fox TV sunucusu Fatih Portokal ise düzenlenen kampanyada, koliler için belirlenen fiyatı beğenmedi.

Düzenlenen kampanyanın iyi bir şey olduğunu söyleyen Portakal, liste bedelinin pahalı olduğunu savundu.

"BEDEL PAHALI GELDİ"

Portakal, "Listeye baktim, bir de listenin değerine. Bedel pahali geldi. Listede göremediğim bir şey mi var?" ifadelerini kullandı.

Portakal'dan İBB'nin yardım paketine eleştiri


Kaynak: Kamu Saati Özel
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