'Eşimi vurdum' diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı

Adana'da bir şahıs, ekipleri arayıp "Eşimi vurdum" diyerek adres verdi. Polisin verilen adresin bir arka sokağındaki evde bulduğu şahıs üstü aranırken gülmeye başladı. Şahsın vurduğunu iddia ettiği eski karısının ise yaralı olmadığı fark edilirken, kadın "Böyle zaman zaman geliyor, çok korkuyorum" dedi.

Korkunç olay, Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden 2 yıl önce boşanan Ali Müjdeci 112'yi arayarak "Tabancayla eşimi vurdum" diyerek adresini verip telefonunu kapattı. Polis kısa sürede sağlık görevlileriyle birlikte verilen adrese geldi.

ADRESİ VEREMEDİ

Ancak polis, şahsın verdiği sokağa girince 22 numaralı evi bulamadı. Bunun üzerine 112 çalışanları tekrar Müjdeci'yi arayıp adresi doğrulatmak istedi. Ancak Müjdeci bir türlü adresi veremedi.

22 NUMARALI EVİ ARADILAR

Polisi gören vatandaşlar kısa süre önce 3 el silah sesi duyduklarını söyledi. Bunun üzerine polis, şahsın söylediklerinin doğru olabileceğini düşünerek dört koldan adresi bulmak için çalışma başlattı. Bir polisin adamın sokak numarasını yanlış verdiğini ve bir arka sokakta olabileceğini söylemesi üzerine ekipler üst sokağa gidip 22 numaralı evi bulmak için çalışma başlattı.

GÜLMEYE BAŞLADI

Polis, 22 numaralı evi bularak hemen kapısını çaldı. Birkaç polis ise zanlının kaçma ihtimaline karşılık evin damına çıktı. Kapı açıldığında polisi arayan zanlı evde yakalandı. Polis eve girerek eski eşi Meryem Ergin'in vurulup vurulmadığını kontrol etti. Duvara yaslanan zanlının üst araması yapılırken adamın güldüğü görüldü.

"ZAMAN ZAMAN GELİYOR"

Meryem Ergin ise polise herhangi bir zarar olmadığını, ancak çok korktuğunu ve eski eşinin kendisini sürekli rahatsız ettiğini söyledi. Ergin, bakkaldan eve geldiğinde eski eşinin koridorda oturduğunu gördüğünü, bu nedenle de korkup diğer kapıdan içeri girdiğini ve bir süre sonra da polislerin geldiğini belirterek, "Ben bundan 2 yıl önce boşandım. Biraz ileride oturuyor. Böyle zaman zaman geliyor. Çok korkuyorum" dedi.

Polis zanlıyı gözaltına alarak merkeze götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı