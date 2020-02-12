Esad rejimi çıldırdı! Türkiye'ye cevap verilecekmiş

Son dakika esad haberleri,Türkiye Şam'a girecek mi

Kendi vatandaşına sahip çıkamayan,Suriye'yi emperyalist devletlerin kucağına bırakan bu düzenbaz herif koca Türkiye'yi ve Türk milletini tehdit etmeye başladı!

Yüce Türk milleti şuanda senin sahip çıkamadığın 6,7 milyon suriyeliye sahip çıktı.Ülkesinde üçbeş çapulcu terör örgütleri ile başa çıkamayan esad koca Türkiye'yi tehdit ediyor!

Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz

Rusya'danda aldığı destekle Suriye'deki iç savaşta yol almaya başlayan esede birdenbire ciddi bir cesaret geldi..Yukarıda yazdığım gibi daha kendi memleketindeki iç savaşın hakkından gelemeyen, milyonlarca vatandaşını ülkesini terk ettirmek zorunda kalan esed,Türkiye'yi tehdit etti.

Rejim öyle küstah açıklamalarda bulundu ki!

Suriye Milli Ordusu'na karşı saldırılarını sürdüreceğini duyuran rejim, egemenlik haklarının ihlal edildiğini savunarak bölgedeki Türk askerlerinin de hedef alınacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat sinyali

Sayın Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan konuşmasında Suriye'ye her an bir harekatın olabileceği sinyalini verdi.Harekatın nasıl ve ne zaman olacağı bilinmiyor.Ve ne sınırla yapılacağı konusunda kimsenin bir fikri yok.Ancak askeri sevkiyatlar hızlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden askeri araçları sınır birliklerine gönderdi.

Sosyal medya'da Rejimin açıklamasına bomba tepkiler yağdı!

Türkiye pkk terör örgütünü bitirme noktasına geldi.Terör olayları son dönemde öyle bir azalma gösterdi ki pkk hiçbir eylem gerçekleştiremiyor artık.Bu durum bazılarını üzmüş olacak ki şimdide Türkiye'mizi suriye bataklığının içerisine çekmeye de çalışıyor olabilirler.

Sosyal medya esadın açıklamasına çok sert , işte o bazı paylasımlar

"Esad’ı russya gaza getiriyor. İran russya Esad’ın arkasında ve açıkça destek veriyor. Tuzak olda bu gerek. Bize destek sıfır. Avrupa Türkiye’nin işid millitanlarına destek veriyor diye haber veriyor. Dikkatli olmak lazım askerlerimiz hem russya hem İran hem rejim güçlerin arasına sokmamak lazım.

esad yesinler senin egemenlik hakkini.. sen git once pyd usa nin isgal ettigi yerleri temizle once popon yiyorsa

Oglum ulkesiz kalacaksin haberin yok!

bakin sakin demedi demeyin ,, bu it fazla yasamaz....rus seni korumayacak katil esed...türkiyedeki bu kadar sehittin kaninda senin ve serefsiz babanin kani var...

ECELİ GELEN KÖPEK CAMİ DUVARINA İŞERMİŞ

seni sonun yaklasiyor birde bununla masaya oturacakmisiz icimizdeki bazilari istiyor, ulan bu katil lafdan anlamaz gözü dönmüs cocuk kadin yasli demeden öldürüyor

Kaynak: Ajanslar- Kamusaati.com