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Erdoğan: DİZİLERDEN RAHATSIZIM, diziler yayından kalkıyor mu?

hangi diziler yayından kalkacak, Erdoğan'ın rahatsız olduğu diziler hangileri,hangi diziler yasaklanacak?diziler yayından kaldırılıyor 2020

Erdoğan: DİZİLERDEN RAHATSIZIM, diziler yayından kalkıyor mu?
09 Şubat 2020 Pazar 13:54

Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yapmış olduğu Ak parti istişare toplantısında özellikle bazı milletvekillerinin,bazı dizilerden rahatsız olduklarını,toplumsal örf ve adetlerimize uygun olmadığını söylediler dedi.kamusaati.com olarak yaptığımız araştırmada bu dizilerin hangileri olduğunu bulduk ancak açıklamamız etik olmayacak..

BİRÇOK VATANDAŞ DİZİLERİ İZLESE BİLE ŞİKAYETÇİ

Bazı televizyon kanallarında, toplumun hemen hemen tamamının izlediği dizilerde malesef gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek sahneler yer alıyor.Ayrıca Türk gelenek,ahlak yapısına hiç uygun olmayan senaryolar da bir bir işleniyor dizilerde.Birçok vatandaşımız bu dizilerden her ne kadar şikayetçi olsa da ilgili dizileri yine izlemeye devam ediyor.Zaten kanalların reyting raporları da bunu destekler nitelikte.

AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında gündeme geldi!

Geçen hafta Ak parti genel merkezinde yapılan Milletvekilleri ile istişare toplantısında gündeme gelen toplum yapısına uygun olmayan diziler konusunu, milletvekilleri bizzat Erdoğan'a şikayet etmişler.Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan'da bu konuda,bende bu konudan rahatsızım,toplumumuzun genel ahlak yapısına uymuyorlar diye açıklama yaptı..!Ben bu dizilerden şikayetçiyim ve rahatsızım dedi!

  TRT'de Yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizini öven Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan, bu ve buna benzer birkaç dizimiz var,malesef bunun üzerine çıkamadık dedi.

www.kamusaati.com


Kaynak: Kamu Saati Özel
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