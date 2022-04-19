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Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı

İngiltere'de bir sağlık kuruşu tarafından 86 ülkenin verileri incelenerek, "Ülkeler arası erkek cinsel organ boyu" listesi oluşturuldu. 6.93 inç yani 17.52 cm ile Ekvador'un zirvede yer aldığı listeye Türkiye ise 5.5 inç yani 13.97 santim ile son sıralardan dahil oldu.

Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
Ömer
Ömer
19 Nisan 2022 Salı 00:39

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan erkeklerin cinsel organ boyutları sık sık bir liste halinde açıklanıyor. Son olarak İngiltere'de bir sağlık kuruluşu tarafından "En büyük cinsel organa sahip" ülkelerin araştırması yapıldı. Araştırma kapsamında Google'a yüklenen veriler üzerinden 86 ülkenin ortalama cinsel organ boyutları incelendi.

Listenin zirvesinde 6. 93 inç, yani 17.52 cm ile Ekvator yer aldı. Ekvator'u sırasıyla 6.56 inçle Kamerun, 6.50 ile Bolivya ve 6.48 inç ile Sudan takip etti.

Listede en büyük şoku yaşayan ülke ise İngiltere oldu. Daha yukarılarda çıkmayı bekleyen İngilizler, 5.17 inçle 66. sırada yer aldı.

Türkiye de listede istenilen noktaya ulaşamadı. Türkiye, bu listeye 5.5 inç, yani 13.97 santimlik ortalama ile son sıralardan dahil oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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