Cüzdanınızın içine bir tutam tuz koyun ve olanlara şahit olun.. Negatif enerji, bulunduğu yere huzursuzluk ve şanssızlık getirir. Halk arasında, tuzun negatif enerjiyi uzaklaştığına inanılır. Eğer yakınınızda negatif enerji olduğunu düşünüyor ve bu enerjinin cüzdanınızada geçtiğini hissediyorsanız,

size vereceğimiz bu yöntemi uygulayabilirsiniz! Cüzdanınızın içine bir tutam tuz koyun. Tuz, negatif enerjiyi yok edeceği gibi, parayı da

size çekecek ve şanssızlığınızı yok edecektir. Diğer bir yöntem ise, cüzdanda eski madeni para bulundurmaktır. Ancak bu yöntemi uygularken dikkat edilecek bir nokta var. Madeni para parlak olmalıdır. Madeni paranızı parlatmak için, size vereceğimiz bu karışımı

uygulayabilirsiniz.

Bunun için bir bardağa biraz sirke koyun ve üzerine tuz ekleyin. Paraları bu karışıma atın ve yavaşça 10’a kadar sayın. Daha sonra paraları sirkeli karışımdan çıkarın ve suyla durulayıp güzelce kurulayın.



Bu sayede negatif enerji cüzdanınızdan uzaklaşacak ve paranıza bereket gelecektir. Eğer negatif enerjinin evinizde olduğunu düşünüyorsanız yapmanız gereken şey basit!

Şeffaf olan herhangi bir bardağa, 3’te birini dolduracak kadar deniz tuzu ekleyin.

Kalan boşluğa ise yarı yarıya sırasıyla su ve beyaz sirke ekleyin. Bu bardağı negatif enerji olan bölgeye koyun ve 1 gün bekleyin. Burada dik-kat edilmesi gereken kısım, bardağı görünmeyecek bir yere koymak ve kesinlikle hareket ettirmemek.