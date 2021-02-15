Cimer nedir? Cimer başvurusu nasıl yapılır?

CİMER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?CİMER NEDİR? Türkiye, sosyal devlet olmasının gereği olarak, vatandaşları ile sürekli olarak irtibatta ve temas halinde bir devlet yapısına sahip olmak için son yıllarda alt yapısını güçlendirdi. Modern çağın gereği olarak bu altyapı özellikle internet üzerinden kuruldu. Kurulan bu sistemlerden biri de CİMER oldu.

Türkiye, sosyal devlet olmasının gereği olarak, vatandaşları ile sürekli olarak irtibatta ve temas halinde bir devlet yapısına sahip olmak için son yıllarda alt yapısını güçlendirdi. Modern çağın gereği olarak bu altyapı özellikle internet üzerinden kuruldu. Kurulan bu sistemlerden biri de CİMER oldu.

Bir dönem vatandaşların kamudaki sorunları en üst mevkilere bildirmesi, ayrıca talep ve önerilerini aktarması için BİMER ve CİMER kuruldu. BİMER, Başbakanlık kurumuna bağlıydı. Fakat geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmesi ile BİMER devreden çıktı. CİMER ise faaliyetine devam etti. Peki CİMER nedir? CİMER şikayeti nasıl yapılır?

CİMER NEDİR?

CİMER'in açılımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'dir. Vatandaşların şikayet, dilek, öneri ve taleplerinin Cumhurbaşkanı'na aktarılması için kurulmuş bir platformdur. Bu platform sayesinde vatandaşlar, arada herhangi bir bürokratik engel olmadan direkt olarak Cumhurbaşkanı'na ulaşabilmektedir.

CİMER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

CİMER'e başvurunun iki tane yolu bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin internet sitesi olan;

https://www.cimer.gov.tr/

adresine gidip, sağ kısımda bulunan BAŞVURU YAP yazan yerdeki bilgileri girip, telefonunuza gelen kodu girdikten sonra talep ve önerinizi yazmaktır.

İkinci yöntem ise e-Devlet CİMER başvurusudur. Bunun için e-Devlet girişi yaptıktan sonra CUMHURBAŞKANI'NA YAZIN seçeneğine tıklayıp, yine şikayet, görüş veya öneri yazmaktır.

CİMER'de vatandaşların talepleri değerlendirip, 14 gün içinde sonucu vatandaşlara mail olarak atılmaktadır. Bunun için sisteme gireceğiniz mail adresini kullanıyor olmanız gerekmektedir.