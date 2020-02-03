BÜYÜK ATEŞ GAZİANTEP'E DÜŞTÜ ! HENÜZ 22 YAŞINDA!

Son OHAL KHK'sı ile birlikte kamu kurumlarından 10 bine yakın kişi ihraç edildi. Vatandaşların merak ettiği açığa alınmak, görevden alınmak ve memurluktan ihraç nasıl oluyor? FETÖ operasyonu kapsamında görevden alınmak ve açığa alınmak ne demek ile ilgili detaylar haberimizde.