Burası Türkiye'nin en soğuk noktası sıfırın altında 27,1 derece!

Berat Albayrak nerede? Berat Albayrak şimdi ne iş yapıyor? Berat Albayrak istifadan sonra hiç görülmedi nereye gitti? gibi sorularınm sıkça sorulduğu bu günlerde avukatı konuştu ve Berat Albayrak’ın görevinden ayrıldığı günden bu yana, evinde eşi ve çocuklarıyla birlikte vakit geçirdiği açıklandı.