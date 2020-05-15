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Belediyenin, 55 KPSS puanlı adayı almak için ilanda çevirdiği filmler

Çanakkale Evreşe belediyesi, 55 KPSS puanlı adayı memur olarak alabilmek için, ilana olmadık şartlar koydu

Belediyenin, 55 KPSS puanlı adayı almak için ilanda çevirdiği filmler
15 Mayıs 2020 Cuma 01:53

Çanakkale Evreşe Belediyesinin 3 kişilik memur alım ilanı 6 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. İlana göre

başvuruların 27 Nisan ila 1 Mayıs tarihleri arasında alınması gerekiyordu. Ancak ilan metnine o derece şartlar konuldu ki,

tam da ilanda belirtilen 55 KPSS taban puanlı aday, sözlü sınav listesine kaldı.

İlanda;
-fakültelerin İşletme mezunu bölümü mezunu olma şartı aranan 1 VHKİ kadrosu için 55,
- fakültelerin kamu yönetimi bölümü mezunu olma şartı aranan 1 Memur kadrosu için 60 ve
- MYO İşletme mezunu şartının aradığı Memur kadrosu için de 65,
taban puan şartı aranıyordu.

55 KPSS taban puanlı adayın, başvuranlar arasında nasıl ilk beş adaya katılacağı merak ediliyordu. Belediye bunu sağlamak için ilanda bazı sınırlamalara yer vermişti. Örneğin:
1- Covid-19 salgını sürecine rağmen, belgeler için noter onayı istendi. Normalde noter onayı istenilmemesi gerekiyordu.
2- İlanda güya, posta ile başvuru imkanı vardı. Ancak kimlikler için "Nüfus Cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylamak suretiyle fotokopisi" şartı istendiğin ilan aslında şahsen başvuru hükmündeydi.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan kişiler bu hafta açıklandı. Tam da beklendiği gibi 55 puanlı aday listeye girdi. Şimdi herkes 55 puanlı adayın sözlü sonrasında Asil kazanan olarak ilan edilmesini bekliyor.

Diğer taraftan diğer iki ilana da Gelibolulu olan iki kadın adayın alınacağı iddia ediliyor.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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