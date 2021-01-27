2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
0
Kpss başvuru tarihleri
Kpss başvuru tarihleri
0
lgs
lgs
0
Lgs Konuları 2021
Lgs Konuları 2021
0
POMEM parkur bilgileri
POMEM parkur bilgileri
0

Babası tarafından av tüfeğiyle vurulan genç, yaşama tutunamadı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı babası Zeki Kırköse tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Zübeyir Kırköse, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Babası tarafından av tüfeğiyle vurulan genç, yaşama tutunamadı
27 Ocak 2021 Çarşamba 23:52

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin Yukarıçiyanlı köyünde 24 Ocak günü meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Zübeyir Kırköse, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle babası Zeki Kırköse ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zeki Kırköse, oğluna av tüfeğiyle ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Kırköse, ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, baba Kırköse ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve yaşama 3 gün tutunabilen Kırköse, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İKİ AY ÖNCE ANNESİNİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE KAYBETTİ

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kırköse'nin iki ay önce annesini koronavirüs nedeniyle kaybettiği belirtildi.

BABA TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi baba Zeki Kırköse, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber