Azerbaycan Elazığ Depremi İçin Yardım Uçaklarını Gönderdi, Azerbaycan'dan elazı ve Malatyada yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem için arama kurtarma ekipleri ve ilk yardım malzemelerini hemen uçaklar ile elazığ hava limanına indirdi, Azerbaycan yardım uçakları gelmeye devam ediyor, Detaylar haberde

Azerbaycan Elazığ Depremi İçin Yardım Uçaklarını Gönderdi

Azerbaycan Elazığ Depremi İçin Yardım Uçaklarını Gönderdi, Azerbaycan'dan elazı ve Malatyada yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem için arama kurtarma ekipleri ve ilk yardım malzemelerini hemen uçaklar ile elazığ hava limanına indirdi, Azerbaycan yardım uçakları gelmeye devam ediyor, Detaylar haberde

25 Ocak 2020 tarihinde Akşam saat 20.55 civarında Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki yıkıcı etkili deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da çok sayıdaki binalarda göçük meydana gelmiş ve en kaz altında kalan vatandaşlarımız için arama kurtarma ekipleri ve tüm büyükşehir belediyelerimiz ve Türk milleti seferber olmuştu.

Yaşanan deprem sonrasında Dünya çapındaki birçok ülke üzüntülerini ve taziye mesajlarını bildirirken Gardaşımız Azerbaycan'dan Kalkan 2 insani yardım uçağı ve arama kutarma timleri Akşam 23.30 saatlerinde Elazığ hava limanına iniş yaparak hemen olay yerine intikal etti. Azerbaycan'ın yapmış olduğu bu davranış Türklük Damarlarımızı kabartmış ve Tüm dünya ya bir kardeşlik mesajı verilmiştir.

Teşekkürler Can Gardaşımız Azerbaycan

Alınan son bilgilere göre Azerbaycan Halkı Türkiye İçin seferber olmuş durumda ve insanı yardım malzemeleri ısınmak için ve barınmak için konteynerlar çok sayıda temin edilmiş, Elazığ ve Malatya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Ayrıca Türkiye'nin Bütün İllerinden de insanların soğuktan korunup barınmaları için binlerce konteyner ve insani yardım malzemeleri tırlar ile gelmeye devam ediyor.

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