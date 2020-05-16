Adana tarihinde bir ilk..75 yıldan sonra ilk defa görüldü,Adana kaç derece?

Adana kavruluyor,adana hava sıcaklığı bayramda nasıl olacak,adana hava durumu 17 mayıs pazar

ADANA İLİMİZ 75 YILDAN SONRA BİR İLKİ YAŞIYOR..

ADANA DA ŞOK EDİCİ BİR HAVA DURUMU..

ŞAKA DEĞİL GERÇEK

Adana’da hava sıcaklığı 52 dereceye yükseldi

Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının bu hafta etkisini göstermesiyle birlikte Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Adana’da son 75 yılın en sıcak mayıs ayı yaşanıyor.

1945 yılından bu yana ilk kez gölgede 41 dereceye ulaşan sıcaklık, termometrede 52 dereceye kadar çıktı.

Adanalılar kavrulan bu sıcakta bunaldı.

"İNSAN DAYANMAZ"

Deney yapmak için yolda yumurta bile kırıldı. 20 dakikada pişen yumurtayı görenler ise "Bu havaya insan dayanamaz." yorumunu yaptı.

Sıcaklıklar daha da artar mı?

Mayıs ayında olan bu sıcaklık, temmuz,ağustos ayını şimdiden düşündürmeye başladı.Yetkililer uyardı..Aman dikkat Adana!