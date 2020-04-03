A 101, Bim, Şok Marketler Aktüel Ürünler İşte 4 Nisan ve 9 Nisan'dan İtibaren Geçerli İndirimli Ürünler

A101,BİM,ŞOK Aktuel Kataloğu 04- 10 Nisan 2020, A 101, Bim, Şok Marketler Aktüel Ürünler İşte 4 Nisan ve 9 Nisan'dan İtibaren Geçerli İndirimli Ürünler, BİM A101 ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2020! 18-20 Mart BİM, A101 ve ŞOK katalog indirimli ürümler

A 101, Bim, Şok Marketler Aktüel Ürünler İşte 4 Nisan ve 9 Nisan'dan İtibaren Geçerli İndirimli Ürünler
03 Nisan 2020 Cuma 23:12

A 101, Bim, Şok Marketler Aktüel Ürünler İşte 4 Nisan ve 9 Nisan'dan İtibaren Geçerli İndirimli Ürünler

BİM, A101 ve ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Her hafta birbirinden farklı ğrğnlerde indirim yapan BİM, A101 ve ŞOK market zincirlerinin indirim kataloglarında bu hafta sürprizler yer alıyor. En çok öne çıkanlar iser gıda ve mutfak eşyaları oldu. İşte, 04 Nisan ŞOK ve A101 aktüel ürünler kataloğu ile 09 Nisan Mart BİM aktüel ürünler kataloğu

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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