60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış

Belçika'da Fransız bir kadın, korona önlemlerini hiçe sayıp doğum günü için 60 kişilik cinsel ilişki partisi düzenledi. Eskort kiralayan kadın, misafirlerine de cinsel ilişkiye girmeleri için para ödedi. Partiye baskın yapan polis toplamda 114 bin 407 lira ceza kesti.

Luxembourg şehrinin Saint-Mard Bölgesi'nde korona hastalarının tedavi edildiği şehir hastanesinin hemen karşısında kiralanan bir evde yapılan 60 kişilik cinsel ilişki partisine polis baskın yaptı.

AİLEYE KİRALADIĞINI ZANNEDİYORMUŞ

Polis, yaptığı açıklamada partinin Fransız bir kadının doğum günü için düzenlendiğini, davetliler haricinde eve eskort da çağrıldığını söyledi. Evin sahibi ise olaydan haberi olmadığını ve evi dört kişilik aile olduklarını söyleyen bir çifte kiraladığını söyledi.