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2 gündür kayıp gencin cansız bedeni, kız arkadaşıyla birlikte çukura gömülü halde bulundu

Kırşehir'de oğullarından 2 gündür haber alamayan aile, jandarma ekiplerinden yardım istedi. Kayıp genç, 2 aydır birlikte yaşadığı sevgilisiyle başlarından vurularak bir çukura gömülmüş halde bulundu.

2 gündür kayıp gencin cansız bedeni, kız arkadaşıyla birlikte çukura gömülü halde bulundu
02 Ocak 2021 Cumartesi 18:22

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan O.Ç'nin (25) ailesi, oğullarından 2 gündür haber alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi. Ailenin, oğullarının 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin (24) Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlattı.

ÇUKURDA BULDULAR

Ekipler, Dağbaşı mevkisinde O.Ç. ve V.İ'yi, tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş halde buldu. Cansız bedenler, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

Kadının yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı bildirildi.

2 gündür kayıp gencin cansız bedeni, kız arkadaşıyla birlikte çukura gömülü halde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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