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Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi

Filipinler'de devlet memurlarının yaptığı Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden bir devlet memuru, sekreteri ile cinsel ilişkiye girdi. Ülke gündemine oturan skandal olay sonrası memur görevden alındı.

Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
28 Ağustos 2020 Cuma 00:23

Filipinler'in Cavite şehrinde devlet memurlarının yaptığı Zoom toplantısında, kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru Jesus Estil, sekreteri ile cinsel ilişkiye girdi. Toplantıya katılan diğer memurların izlediği cinsel ilişki sonrası memur görevden alındı

Estil, sekreteri ile cinsel ilişkiye girmeden önce kameranın açık olup olmadığını kontrol etti. Kameranın kapalı olduğunu zanneden Estil, sekreteri ile odada kameranın açısında olmadıklarını sandıkları bir noktaya geçip ilişkiye girmeye başladı.

GÖREVDEN ALINDI

Toplantıya katılan kişilerden bazıları cinsel ilişki anlarını kaydedip sosyal medya hesabından paylaşınca memur hakkında soruşturma açıldı ve görevinden alındı. İçişleri Bakanlığı ve eyalet yetkilileri yaptıkları açıklamada, böyle bir davranışın kesinlikle kabul edilemez olduğunu, Estil'in hak ettiği cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

ÖZÜR DİLEDİ

26 Ağustos tarihinde meydana gelen olaydan sonra Estil, yaptığı açıklamada davranışının doğru olmadığını belirterek herkesten özrü diledi.

Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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