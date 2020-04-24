Zonguldak'da korona virüsü son durum 24 nisan 2020 cuma

Zonguldak da corona virüsten kaç kişi öldü,Zonguldak korona vürüsü vaka sayısı 24 nisan cuma 2020

30 büyükşehirimizde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ayrıca Zonguldak'ta da uygulandı.Nedeni ise Zonguldak'taki madenler..Verilere göre Zonguldak'ın yarısı akciğer hastası.Bu da covid-19'un en sevdiği ve en çok tutunabilecek organ..Akciğer.

Virüs en büyük etkiyi Akciğer'de gösteriyor..Akciğer de fibrosis denilen duruma ulaşılıyor.

Hatırlarsanız 3,4 gün önce nüfusa oranla en çok ölüm,İstanbulu da geçip Zonguldak ilimizde olmuştu.Aslında bu normal karşılandı.Çünkü Malesef Zonguldak ilimizin kaderi..

Zonguldak'ta, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun Umut verici o açıklamayı açıkladı

Türkiye'de koronavirüs salgınında en fazla ölüm oranının yaşandığı ilimiz olan Zonguldak'ta, salgının azalma grafiği Türkiye ortalamasından daha hızlı düşüşe geçmeye başladı. Güzel haberi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun sosyal medya hesabından duyurdu.

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı..

Çok değerli Zonguldaklı hemşehrilerim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladığımız bu anlamlı günde (maalesef şartlar gereği çocuklarımızın ve 65 yaş üstü insanlarımızın ev izolasyonunda olduğu pandemi sürecinde) korona salgınının sağlık ayağının ve de en fazla yükünü çeken Atatürk Devlet Hastanesinin başhekimi olarak size güzel haberler ve gelişmelerden söz edeceğim.

Dün akşam çok değerli Sağlık Bakanım Sayın Fahrettin Koca salgının kontrolümüzde olduğunu, hasta sayısında azalmanın başladığını, yoğun bakım entübe hasta sayısında düşüş olduğu bilgisini canlı yayında televizyondan halkımıza müjdeledi.

Aynı durum ilimiz için de geçerli olduğu gibi, ben daha da ileri olarak Zonguldak ilinin salgının azalma grafiğinin Türkiye ortalamasından daha hızlı olarak düşüşe geçtiği bilgisini Zonguldak halkının bilgisine cepheden biri olarak bildirmekten gurur duyarım" dedi.

Değerli kamusaati.com okuyucuları, Zonguldaktaki düşüş bizleri çok mutlu etti.İnşallah birkaç aydan hem Türkiye Hem de Zonguldak normal hayatına dönecektir.Ancak lütfen sizlere duyurulan önlemlere sıkı şekilde uyunuz.Biraz daha sabır diyorum Zonguldaklılar..

Saygılarımızla,