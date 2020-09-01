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Zonguldak Valisi tebdili kıyafetle hastanelerde hasta gibi sıraya girdi: Hasta yakınlarıyla sohbet etti

Zonguldak Valisi Tutulmaz, tebdili kıyafetle hastaneleri denetledi. Vali, hastanelerde hasta gibi sıraya girdi ve hasta yakınlarıyla sohbet etti.

Zonguldak Valisi tebdili kıyafetle hastanelerde hasta gibi sıraya girdi: Hasta yakınlarıyla sohbet etti
01 Eylül 2020 Salı 01:32

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, tebdili kıyafetle hastaneleri gezdi. Kontrol noktalarına giderek ve halkın içinde gezerek hasta gibi sıraya girdi.

  • Tutulmaz, gözlemlerinin ardından hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek tedavileri ile ilgili bilgi aldı. Şifa dileklerini ilettikten sonra sağlık çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar diledi.

Zonguldak Valisi tebdili kıyafetle hastaneleri denetledi.

Zonguldak Valisi tebdili kıyafetle hastaneleri denetledi.

Zonguldak Valisi tebdili kıyafetle hastaneleri denetledi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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