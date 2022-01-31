Zonguldak Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri 5 Şubat'ta açılıyor

Zonguldak'tan Kilimli ilçesine yaklaşık 30 dakikada gidilebilen yolu 5 dakikaya düşürecek olan Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri'nin yapımında sona gelindi.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve Prof Dr. Teoman Duralı'nın adının verildiği tüneller ve sahil yolu projesinin yapımı tamamlandı.

30 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA İNECEK

Proje ile Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol; 5,7 kilometreye düşecek.

TRAFİK YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Kilimli ilçesi başta olmak üzere Filyos Limanı'na da giden yol proje ile kısalmış olacak. Araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri, Gazipaşa Caddesi'ndeki trafik yükünü de büyük oranda azaltması bekleniyor.

AÇILIŞA GÜNLER KALDI

Tünellerin, 5 Şubat günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen törenle açılması bekleniyor.

VATANDAŞLAR SAHİL YOLUNU GEZMEYE BAŞLADI

Son hazırlıkların tamamlandığı sahil yolundaki çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor.

Sahil yolunda gezintiye çıkan Saadettin Arslan, "Çok iyi yol oldu. Allah razı olsun diyoruz. Ufak tefek aksilikler oldu ama kimse istemezdi öyle olmasını. İnşallah onu da düzelttiler. Bizim için bulunmaz velinimet. Çoğu kimse, camiden çıkan bile yolu görmeye geliyor. Hava iyi olsa burası doluyor. Millet yolu seyretmeye geliyor. İnsanlar buraya doluyor. Buradan devam ediyor. Arkadaşım Çatalağzı'ndan geldi. Buradan yolun devam etmesini bekliyoruz. Bu yolun Filyos'a kadar devam etmesini isteriz. Bu çok iyi bir şey. Kimse buna kötü diyemez. Filyos'ta zaten büyük yatırım var. Oraları gördüm. Çalışmalar, vinçler bir sürü çalışma var." diye konuştu.