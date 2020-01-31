Zonguldak kilimli'den acı haberler,2 işçi daha yaşamını yitirmiş şekilde bulundu!

Zonguldak'da göcük altında kalan Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı

Zonguldak ilimizin kaderidir bu...Maden ocakları..Yine ruhsatsız işletilen bir maden ocağı yine ölümler..Yıkılan hayatlar, geri de kalanlar..

Dün gece ciddi bir şekilde yıkıma uğrayan ve ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında malesef 2 vatandaşımızın cansız bedenlerine ulaşıldı..Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz olduğu açıklanan iki madenci emekçi kardeşimiz hakkın rahmetine kavuştu.

Dün gece ve bugün gün boyunca kurtarma çalışmalarına her ne kadar aralıksız sürdürülse de , acı haber Zonguldak ilimizin Kilimli ilçesinden geldi..Bölüm mahallesinde yaşanan olaya halk tepkisiz kalmadı.

Rruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağının, geçen yıl mühürlediği açıklandı! Göçüğün ardından maden ocağının işletmecisi olduğu iddia edilen O.A, gözaltına alındı.

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