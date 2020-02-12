Zonguldak'da gerçek ortaya çıktı,kadını boğarak öldürmüş!

Erkan Kanyılmaz zonguldak kimdir,Nesrin Koçaklı neden öldü,Zonguldak'da boğularak öldürülen kadın cinayeti

Zonguldak ilimizin merkez mahallesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Nesrin Koçaklı ,ailesinden izin alarak bir internet cafeye gideceğini söyledi.Ancak Koçaklı'dan bir daha haber alınamadı malesef.Ailesi uzun süre haber alamadığı kızları için emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu!

2017'de hayatını kaybeden Nesrin Koçaklı'nın nasıl öldürüldüğü yeni ortaya çıktı!

Olayın peşini bırakmayan emniyet personeli,şüpheli Erkan Kanyılmaz'ın peşine düştü.Bütün delilleri eksiksiz bir şekilde hazırlayan asayiş ekipleri 27 Haziran 2019'da en son birlikte görüldüğü katil zanlısı Erkan Kanyılmaz'ı göz altına aldı.Nesrin Koçaklı'yı kayalıkların üzerinden denize iterek ölmesine sebebiyet vermekten tutuklandı.

Kayalıklardan itip,boğulmasını seyretmiş!

Mahkemede okunan iddianamede, toplanan deliller, tanık ifadeleri doğrultusunda Erkan Kanyılmaz'ın ve Nesrin Koçaklı'nın birlikte liman arkasındaki kayalıklara gittiği ve burada çıkan tartışmada, Kanyılmaz'ın genç kızı denize attığı ve boğulup gözden kaybolana kadar izlediği belirtildi

SANIK BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Sanık Kanyılmaz'a ağarlaştırılmış muebbet cezasına çarptırılması için dava açıldı.Hakim karşısına çıkan katil zanlısı kesinlikle suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.Sanık ifadesinde; Ben Nesrin'e ayrılmak istediğimi söyledim. Bunun üzerine Nesrin de beni sevmediğini, ayrılmak istediğini söyledi. Başka bir şey konuşmadık. Nesrin bizim gitmemizi, biraz daha kalacağını söyledi. Biz oradan ayrıldık. Ayrıldıktan sonra eve gittim. Ertesi gün dayısı ve annesi evime geldi. Nesrin'i sordular. Ben yanımda olmadığını söyledim. Bu şekilde Nesrin'in kaybolduğunu öğrendim" dedi.

Mahkeme heyeti, Erkan Kanyılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.