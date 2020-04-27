Zonguldak adeta bayram yerine döndü!

corona virüsü yasakları zonguldaklıların sabrını denedi ama başardılar!

Her şehrin bir kaderi olur derler..Doğrudur...Zonguldak ilimizde aynı..Birçok akciğer hastasının bulunduğu ilimizde,yeni tip corona virüsü yani covid-19 nedeni ile en ayrılacaklı illerimizden biri Zonguldak.30 büyükşehirin yanında tek sokağa çıkma yasağı bulunan ilimiz..

Zonguldaklılar 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından nefes aldı!

Corona virüsü nedeni ile zor günler geçiren ilimiz Zonguldak'da bugün hayat eskisine döndü.Elbette hiçbir zaman eski günlerimize kavuşamayacağız ancak dışarı çıkıp bir kaç ekmek almak bile Zonguldak'lı hemşehrilerimizin yüzünü güldürmeye yetti.

SOĞUKSU'DA BÜYÜK KALABALIK

Zonguldak'ın en ünlü caddelerinden biri olan Soğuksu caddesinde,tıp kı bayram öncesi arefe gününü hatırlatır görüntüler yansıdı.

Pusula gazetesinin haberine göre cadde de ciddi bir kalabalık vardı.

Vatandaşın bu zor günlerde hele ki 4 günlük yasağın arkasından ciddi şekilde kendilerini dışarıya atmaları da yetkilileri korkutuyor.

Zonguldaklı vatandaşlarımızın yasak biter bitmez kendini dışarı atmasına en büyük sebeb ,Vaka sayılarında görülen düşüş ve bu yöndeki açıklamalar vatandaşların rehavete kapılmasından dolayı olduğu düşünülüyor

ZONGULDAK BİRAZ DAHA SABRET EVDE KAL AZ KALDI!

Özellikle Zonguldak merkez de yaşanan kalabalık bizleri de korkuttu.Lütfen rahat davranmayalım.Mesafeyi koruyalım.Evimizden çıkmamaya gayret gösterelim..İnşallah bayrama kadar bu iş çözülecek.Vaka sayıları düşüyor diye yeniden sıkıntılı bir duruma düşmeyelim..

Kalın sağlıcaklaç