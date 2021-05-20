Ziya Selçuk: 40 yaş üzeri tüm eğitim personelinin aşı randevusu açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenler ve okul çalışanlarının aşı randevularının açıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından “Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor” açıklaması yaptı.

Selçuk açıklamasında 40 yaş üzeri olan tüm öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşı randevusunun açıldığını duyurdu.

40 YAŞ ÜZERİ EĞİTİMCİLERİN AŞI RANDEVUSU AÇILDI

"Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı." diyen Ziya Selçuk, randevuların 'e-Nabız'dan' alınabileceğini belirtti.

"RANDEVULAR E-NABIZ'DAN ALINACAK"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı.Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla..."