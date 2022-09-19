Zirveye damga vuran fotoğraf için Fransız kanalında dikkat çeken yorum: Erdoğan'ın üstünlüğünün kanıtı

İstanbul Eyüpsultan'da yaklaşık 25 metrekarelik bir odaya 3 bin 500 lira kira isteyen Veli Budanmış, sosyal medyada kendisine gösterilen tepkilere yanıt verdi. Budanmış, "Emlakçının hemen ilan vereceğini bilmiyordum. Eski hali kötü ancak, boya badana yaptık çok masrafa girdik. Bir kişiye bu ücret fazla gelir ama, 3-4 kişi kalabilirler" dedi. 25 metrekarelik alanda 3-4 kişinin nasıl yaşayabileceği ise soru işareti yarattı.