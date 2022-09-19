elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1
kpss güncel
kpss güncel
2
Aöl
Aöl
0
8
0
Kadro
Kadro
2
TEMMUZ İLANLAR
TEMMUZ İLANLAR
0

Zirveye damga vuran fotoğraf için Fransız kanalında dikkat çeken yorum: Erdoğan'ın üstünlüğünün kanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldiği kare, dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Fotoğrafa ilişkin analizde bulunan Fransızlar, "Bu kareyle Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünlüğünü kabul ettirdi" yorumunda bulundu.

Zirveye damga vuran fotoğraf için Fransız kanalında dikkat çeken yorum: Erdoğan'ın üstünlüğünün kanıtı
Kamusaati
Kamusaati
19 Eylül 2022 Pazartesi 10:45

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle bir araya geldiği kare dünya basınına damga vurdu. Çok konuşulan fotoğrafla ilgili dikkat çeken yorumlar gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak Fransız LCI televizyonu, Erdoğan'ın, Ebedi Şehir Kompleksi'ni ziyareti sırasında zirveye katılan diğer ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği sohbete ilişkin fotoğrafa vurgu yaptı.

Yayına katılanlar, liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediğine dair kareyi yorumladı. Konuklar, 'Erdoğan'ın üstünlüğünü empoze edişinin kanıtı' ifadesini kullandı.

'PUTİN, TALEP EDEN POZİSYONDA'
Liderlerin beden dillerinin analiz edildiği yayında, 'Putin, artık talep eden pozisyonda' şeklindeki görüş paylaşıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Albay başörtüsünü yasakladı
28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Albay başörtüsünü yasakladı
0
Eğer B kan grubuna sahipseniz yaşadınız! Özelliğini duyunca kan testine koşacaksınız
Eğer B kan grubuna sahipseniz yaşadınız! Özelliğini duyunca kan testine koşacaksınız
0
25 metrekarelik daireyi 3.500 TL'ye kiraya vermek isteyen ev sahibi konuştu: 3-4 kişi rahatlıkla kalabilir
25 metrekarelik daireyi 3.500 TL'ye kiraya vermek isteyen ev sahibi konuştu: 3-4 kişi rahatlıkla kalabilir
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.