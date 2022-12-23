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Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kura çekimleri sonucunda son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Kamusaati
Kamusaati
23 Aralık 2022 Cuma 20:37

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupasında VAR sistemi de uygulanacak

Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde karşılaşacak.

Öte yandan bu turdan itibaren VAR sistemi de uygulanmaya başlayacak.

Yalnızca Fenerbahçe TFF 1. Lig ekibiyle eşleşti

Son 16 turunda Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Süper Lig takımlarıyla eşleşirken yalnızca Fenerbahçe, TFF 1. Lig'de mücadele eden Rizespor ile eşleşti.

Son 16 turunun eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:

Corendon Alanyaspor - Galatasaray

Gaziantep FK - Konyaspor

DG Sivasspor - Karacabey Belediyespor

Ümraniyespor - Trabzonspor

Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir

FTA Antalyaspor - Kayserispor

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü - Beşiktaş


Kaynak: Kamu Saati Özel
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