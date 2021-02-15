Ziraat Mobil Çöktü mü, Neden giriş yapılamıyor? Ziraat Bankası Mobil Giriş Sorunu ve Çözümü Nasıl Giiş Yapılır?

Bankacılık sektörünün önde gelen bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, müşterilerine birçok alanda yeni avantajlar sunmaya devam ediyor. Ziraat Bankası’nın müşterilerine sunduğu avantajlardan biri de Ziraat mobil adı verilen uygulama. Ziraat mobil giremiyorum, Ziraat mobil çöktü mü sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ziraat mobil neden girmiyor?

Ziraat Bankası’nın telefon uygulamasına uzun süredir girilemiyor. Ziraat Mobile uygulamasına girmeye çalışan vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştiremiyor. Peki, Ziraat mobil çöktü mü? Ziraat Bankası mobil neden çalışmıyor? Ziraat mobil uygulaması sayesinde banka müşterilerinin bankacılık işlemlerinin büyük bir kısmını mobil cihazları üzerinden rahatlıkla gerçekleştirebildikleri görülmektedir. Banka müşterilerinin bazen mobil uygulamaya erişimde sorun yaşadıkları ortaya çıktı. Bu sorunların üstesinden gelmek için bazı kontrollerin ve süreçlerin sağlanması yeterlidir.

Ziraat mobil, Ziraat mobil çöktü mü?

Ziraat Bankası’nın mobil uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sıkıntı yaşıyor. Ziraat Bankası mobil uygulamasına geçici olarak erişim sağlanamamaktadır.

Ziraat mobil oturum zaman aşımı hatası

Mobil uygulamaya girişte sorun yaşanırken Ziraat Bankası’nın “Kişisel İnternet Giriş” bölümünde de sıkıntı yaşanıyor. İşlem yapamayan çok sayıda kullanıcı, “Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü?” sorunun cevabını araştırır.

ZİRAAT MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?

Ziraat Bankası’nda 15 Şubat Pazartesi günü yaşanan sorunun teknik bir sorundan kaynaklandığı düşünülüyor. Bu süreçte bankadan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da bugün Ziraat Bankası’nda yaşanan sorunun teknik bir sorun olduğu düşünülüyor. Konuyla ilgili bankadan resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

ZİRAAT MOBİL OTURUM ZAMAN AŞIMI HATASI

Ziraat Bankası mobil uygulamasındaki sorun devam ediyor. Kullanıcılar uygulamaya girmeye çalıştıklarında, “Oturum zaman aşımına uğradı” uyarısı alırlar. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Ziraat Bankası’nda sorunun kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

Ziraat Mobil Giriş Sorunu Nasıl Çözülür?

Banka müşterilerinin mobil uygulamaya erişimde karşılaştıkları sorunlar konusunda yapması gereken en önemli şeylerden biri internet bağlantılarını kontrol etmektir. Mobil cihazlardaki internet kesintileri, mobil uygulamaya erişimi engelleyebilir. Bu nedenle banka müşterilerinin mobil cihazlarındaki internet bağlantılarının kesintiye uğramadığından emin olmaları gerekmektedir. Öte yandan mobil cihazlarda internet bağlantılarının kapatılıp yeniden açılması da mobil uygulamaya girerken karşılaşılan sorunların çözümünde etkili olabilir.

Mobil Uygulama Ne Zaman Kaldırılıp Yeniden Kurulmalıdır?

Ziraat mobil uygulamasını kullanmak isteyen ancak belirli nedenlerle mobil uygulamaya giriş yapamayan müşterilerin mobil cihazlarından uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemeleri gerekmektedir. Böylelikle mobil uygulamanın cihazdan kaldırılıp yeniden yüklenmesi, mobil uygulamaya giriş sorununu çözmektedir. Mobil uygulamayı kaldırdıktan sonra, müşteriler, uygulamayı yeniden yüklemeden önce mobil uygulama ile ilgili tüm dosyaların cihazdan kaldırıldığından emin olmalıdır.

Ziraat Mobil Nasıl Kullanılır?

Ziraat mobil uygulamasını kullanmak için müşterilerin öncelikle ana ekrandaki “Mobil Uygulama” simgesine dokunmaları gerekmektedir. Daha sonra müşteri numarası ve şifresi de girilmelidir. Ekrana gönderilen şifre ve mobil cihazlara gönderilen kodun SMS ile yazılması ve giriş sekmesine tıklanması ile mobil uygulama aktif hale gelir. Böylelikle müşterilerin giriş ekranında banka hesaplarını ve kredi kartı işlemlerini görüntülemeleri mümkündür. Bankadaki diğer işlemlerle ilgili olarak mobil uygulamanın sol üst kısmında bulunan ikona dokunarak uygulama menüsünü açmanız gerekmektedir. Müşterilerin bankaya gitmeden istedikleri yerden banka işlemlerini yapmalarına imkan veren mobil uygulamaların kullanımına olan talebin her geçen gün arttığı görülmektedir.