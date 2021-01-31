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Ziraat Bankası müşterisi olanlar dikkat! Artık değişiyor!

Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, flaş bir karar aldığını açıklandı. Dev banka müşterilerine yaptığı SMS ile bilgilendirme sonrasında Kredili Mevduat Hesabı aylık akdi faiz oranının güncellendiğini duyurdu.

Ziraat Bankası müşterisi olanlar dikkat! Artık değişiyor!
31 Ocak 2021 Pazar 15:10

Ziraat Bankası'nda hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiren önemli bir karar alındı. Vakıfbank ve Garanti BBVA'dan sonra Ziraat Bankası da aldığı yeni kararı açıkladı. Detaylar haberimizde

SMS İLE BİLGİLENDİRME

Ziraat Bankası, tüm müşterilerine yeni kararı SMS yolu ile aktardı. Alınan karara göre 24 Şubat itibariyle Kredili Mevduat Hesabı aylık faiz oranı ve gecikme faiz oranının değişeceği belirtildi.

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24ŞUBAT'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Ziraat Bankası, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeyi kaydetti:

"Değerli müşterilerimiz 24.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Mevduat Hesabı aylık akdi faiz oranı %1,89, gecikme faiz oranı %2,19 olarak uygulanacaktır"

VAKIFBANK DUYURMUŞTU

Bir açıklama da geçtiğimiz günlerde Vakıfbank tarafından, "25 Şubat 2021 itibarıyla Ek Hesap faizi aylık yüzde 1,79 yerine yüzde 1,89; gecikme faizi aylık yüzde 2,09 yerine yüzde 2,19 olarak uygulanacaktır" denilmişti.

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GARANTİ BBVA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Garanti BBVA tarafından gelen açıklamada da, müşterilere 1 Şubat'tan itibaren avans hesap ve gecikme faiz oranlarının değiştiği SMS ile duyurulmuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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