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Zincir marketlere yönelik yeni kural! Ürünler sisteme aktarılacak, vatandaşlar fiyat karşılaştırması yapabilecek

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan kararla zincir marketlere yönelik yeni bir kural getirildi. Buna göre, zincir marketler satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Bu veriler kamuoyu ile paylaşılacak ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanacak.

Zincir marketlere yönelik yeni kural! Ürünler sisteme aktarılacak, vatandaşlar fiyat karşılaştırması yapabilecek
Kamusaati
Kamusaati
07 Aralık 2022 Çarşamba 00:21

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla zincir marketlere yönelik yeni bir kural getirildi. Buna göre, zincir marketler satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Bu veriler kamuoyu ile paylaşılacak ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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