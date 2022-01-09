sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
1
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0
devlet ödemeleri
devlet ödemeleri
0
işsizlik ödeneği
işsizlik ödeneği
0
AGİ
AGİ
0
vergi
vergi
0
asgari2022
asgari2022
0

Zincir marketlere sigara ve ekmek satış yasağı geliyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlere sigara ve ekmek satış yasağı getirecek yasanın Meclis'te olduğunu söyledi.

Zincir marketlere sigara ve ekmek satış yasağı geliyor
09 Ocak 2022 Pazar 22:14

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası’nın 27. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Palandöken,  burada daha önce de gündeme gelen zincir marketlere sigara ve ekmek satış yasağı getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ZİNCİR MARKETLER SİGARA VE EKMEK SATAMAYACAK"

Bakkalların sorunlarını gündemde tuttuğunu belirten Palandöken, “Yapacağız diyorlar ama ben zaten bunları yaptım. Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, Meclis’te yasa. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak.

PAZAR GÜNÜ AVM'LERİN KAPATILMASI TALEBİ

Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey. Ama maalesef bu pazar günleri AVM’ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir. Biz sizi o pandemi sürecinde de iş yerlerinizi açtırdığımız gibi o dönemde de zincirlerin diğer ürünleri satmamasını temin eden bir arkadaşım.” diye konuştu.

TEKELLERE AYRIMCILIK YAPILMADI

Palandöken, tekel bayilerine ayrımcılık yapmadığını da sözlerine ekleyerek, “Alkolmüş satıyormuş, ayrımcılık yapıyormuş. Ben hayatımın hiçbir döneminde sizin hakkınızı ödeyemeyecek vefaya sahibim” ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.