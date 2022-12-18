Zincir marketi ifşa etmek isteyen vatandaş, 5 litrelik ayçiçek yağını tartış biçimiyle rezil oldu

Bir zincir marketin 5 litrelik yağı eksik koyduğunu iddia eden vatandaş, yağı tartıda kilo olarak tartması nedeniyle rezil oldu. Sosyal medyada da gündem olan videoya çok sayıda yorum yapıldı.

Zincir marketlerde son dönemde yapılan fahiş zamlar vatandaşların tepkisini çekmeye başladı. MHP lideri Bahçeli ile zincir marketler arasında yaşanan gerginliğin ardından da bazı vatandaşlar marketleri protesto etmeye başladı. Ancak son yaşanan olay, insanların gülmesine neden oldu.

5 LİTRELİK YAĞI KİLO OLARAK ÖLÇTÜ

Bir vatandaş, zincir marketten aldığı yarım kilo mısır ve 5 litrelik yağı tartıda tarttı. Mısır 514 gram gelirken, 5 litrelik yağ 4 kilo 683 gram geldi. Vatandaş bu rakamın eksik olduğunu düşündü ama rakam doğruydu. Çünkü litre olarak satılan ürünler, kilogram cinsinden ölçülmüyordu.

"YETMEDİĞİ GİBİ GİZLİ ZAM YAPIYORLAR"

Vatandaş, söz konusu videoda, "Sürekli zam yapıyorlar zam yapıyorlar. Yetmediği gibi gizli zam da yapıyorlar. Yetkililerimizin bu konuya el atmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Gülüşmelere neden olan video, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.