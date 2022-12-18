0
2
EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0

Zincir marketi ifşa etmek isteyen vatandaş, 5 litrelik ayçiçek yağını tartış biçimiyle rezil oldu

Bir zincir marketin 5 litrelik yağı eksik koyduğunu iddia eden vatandaş, yağı tartıda kilo olarak tartması nedeniyle rezil oldu. Sosyal medyada da gündem olan videoya çok sayıda yorum yapıldı.

Zincir marketi ifşa etmek isteyen vatandaş, 5 litrelik ayçiçek yağını tartış biçimiyle rezil oldu
Kamusaati
Kamusaati
18 Aralık 2022 Pazar 19:29

Zincir marketlerde son dönemde yapılan fahiş zamlar vatandaşların tepkisini çekmeye başladı. MHP lideri Bahçeli ile zincir marketler arasında yaşanan gerginliğin ardından da bazı vatandaşlar marketleri protesto etmeye başladı. Ancak son yaşanan olay, insanların gülmesine neden oldu.

5 LİTRELİK YAĞI KİLO OLARAK ÖLÇTÜ

Bir vatandaş, zincir marketten aldığı yarım kilo mısır ve 5 litrelik yağı tartıda tarttı. Mısır 514 gram gelirken, 5 litrelik yağ 4 kilo 683 gram geldi. Vatandaş bu rakamın eksik olduğunu düşündü ama rakam doğruydu. Çünkü litre olarak satılan ürünler, kilogram cinsinden ölçülmüyordu.

"YETMEDİĞİ GİBİ GİZLİ ZAM YAPIYORLAR"

Vatandaş, söz konusu videoda, "Sürekli zam yapıyorlar zam yapıyorlar. Yetmediği gibi gizli zam da yapıyorlar. Yetkililerimizin bu konuya el atmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Gülüşmelere neden olan video, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Babasını uyuduğu anda göğsünden bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki kız serbest bırakıldı
Babasını uyuduğu anda göğsünden bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki kız serbest bırakıldı
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kupası çıkarması! Maçı bizzat statta izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kupası çıkarması! Maçı bizzat statta izledi
0
Ferhat Encü'nün polislere hakaret ettiği ortaya çıktı
Ferhat Encü'nün polislere hakaret ettiği ortaya çıktı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.