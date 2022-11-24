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Zihinsel engelli kadın 137 gündür kayıp! Annenin anlattıklarıyla stüdyo buz kesti: Evden her kaçtığında hamile dönüyor, 4 çocuğu var

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 25 yaşındaki zihinsel engelli Melike'nin bulunması için çıkan annenin anlattıkları yürekleri dağladı. Kızından 137 gündür haber alamadığını aktaran anne Hamide, kızının çok sık evden kaçtığını ve her evden kaçışında hamile kaldığını söyleyerek kızının 4 çocuğu olduğunu aktardı.

Zihinsel engelli kadın 137 gündür kayıp! Annenin anlattıklarıyla stüdyo buz kesti: Evden her kaçtığında hamile dönüyor, 4 çocuğu var
Kamusaati
Kamusaati
24 Kasım 2022 Perşembe 00:29

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Melike'nin yaşadıkları damga vurdu. Melike'nin annesi Hamide, kızının 10 Temmuz'da Aydın'da kaybolduğunu söyledi. Yüzde 50 engelli raporu olan ve zihinsel sorunları olan Melike'den 137 gündür haber alınamazken anne Hamide, Melike'yle ilgili büyük şaşkınlık yaratan en önemli ayrıntıyı da açıkladı.

Evden kaçan kızı için endişe ettiğini belirten Hamide, kızının her evden kaçtığında hamile kaldığını aktardı. Stüdyodaki herkesi şaşkınlığa boğan açıklama sonrası Hamide, Melike'nin şu anda 3 farklı kişiden 4 çocuğu olduğunu belirtti.

Anne Hamide, Melike'nin hiç hastaneye yatmadığını, ilaç tedavisi aldığını ancak, ilaçlarını yutmadığını ve sonrasında sağlık durumunun kötüye gittiğini belirtti. "Yılda 7 kere kaçtığını biliyorum" diyen Hamide açıklamalarının devamında "2 kere İstanbul'a geldim, İstanbul'dan teslim aldım" şeklinde konuştu.

Öte yandan Anne Hamide, Melike'nin TikTok'ta üzerinde darp izlerinin olduğu videolar paylaştığını aktardı. Bu videoları gördükten sonra Müge Anlı'nın programına başvurduğunu belirten Hamide, "Geri dön" diyerek Melike'ye mesaj attığını söyledi.

Anne Hamide, 137 gündür haber alamadığı kızı Melike'nin TikTok'ta gördüğü son fotoğrafında burnunun kırılmış ve yamuk halde olduğunu belirtti. Müge Anlı ise Melike'nin yaşadıklarına çok üzüldüğünü ve bulunması için çalışacaklarını bildirdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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