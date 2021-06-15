Zelenskiy: Ukrayna NATO'nun bir parçası olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO liderlerinin Ukrayna'nın ittifakın bir parçası olacağını doğruladığını belirtti.

Ukrayna'nın Rusya ile yaşadığı güvenlik sorununa karşı NATO üyeliği sürecinde kritik bir gelişme yaşandı.

UKRAYNA, NATO'YA KABUL EDİLECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak kabul edileceğini doğruladıklarını söyledi.

"UKRAYNA'NIN NATO'NUN BİR PARÇASI OLACAĞI DOĞRULANDI"

Zelenskiy, "NATO partnerlerimizin yüz yüze kaldığımız zorluklar konusundaki anlayışını takdir ediyorum. Liderler, Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olacağını doğrulayarak, 'Üyelik Eylem Planı'nın (MAP) bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ukrayna, Avrupa-Atlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı rol konusunda hak ettiği takdiri görmeli" ifadelerini kullandı.