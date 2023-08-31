Zekeriya Karayol Aday Olacak mı?, İncesu belediye başkan adayları 2024, İncesu'da seçimi kim kazanır?

Kayseri İncesu Belediyesi belediye başkan adayları belli olmaya başladı. İlçe Büyük bir Değişim rüzgarının içerisine girdi..Peki Zekeriya Karayol Tekrar Aday Olacak Mı?, 2019 seçimlerinden bu yana ne değişti? Zekeriya Karayol neden bu kadar çok seviliyor.. Kayseri İncesu da neler oluyor? İncesu belediye başkanlığı seçim anketi, Zekeriya Karayol Tekrar Aday Olacak Mı?, İncesu ilçesinde seçimi kim kazanır gibi soruların cevabı haberimizde..

Kayseriye hem en yakın ilçelerden biri olan,hem de Kayseri merkez ilçelerinden İncesu ilçesinde belediye başkanlığı seçim heyecanı başladı..Adaylar belli olmaya başladı..

Kayseri merkez ve ilçelerinde İncesu'nun şu anda ayrı bir yeri var

Peki Zekeriya Karayol neyi değiştirebildi?

Öncelikle vatandaşlar ile çok sıcak ilişkiler kuran Zekeriya Karayol 2019 seçimlerinde yalanlarla iftiralarla seçimleri az farkla kaybetmişti. Belediye başkanlığı yaptığı dönemde İncesunun Çehresini değiştiren ve İncesu'nun sosyal kültürel ve sanayi anlamında çok büyük yatırımlar alarak gelişmesinde etkisi olan Zekeriya başkanın Bir derdi vardı o da vatandaşın tüm belediye imkanların eşit şekilde faydalanması ve halka sürekli hizmetin eksiksiz gitmesiydi. Zekeriya başkan halkına okadar çok saygı gösterirdi ki halkın karşısına herzaman saygıdan ötürü yazın sıcakalarında bile takım elbise ve kravat ile çıkardı.

Şimdiya kadar başkanlık makamına gelen vatandaşları kesinlikle kapıdan geri çevirmedi özellikler cuma günleri gelen tüm vatanşları makamında kabul etti ve vatandaşın derdini dinlemeye çalışarak kamu yararına işler yapmaya özen göstermişti. Zekeriya başkan kendisine gelen ve ekibinin tespit ettiği sorunlar için sürekli disiplinli ve çözüm odaklı çalıştı.

Şunu Özellikle Belirtmek gerekiyor oda İFTİRALAR 2019 yılına kadar Zekeriya başkanın yanında gezen boy boy fotoğraf karelerinin içerisinde olan bazı çıkar ve menfaat çeteleri Zekeriya başkanın yerine istediklerini yaptıracakları birinin aday olmasını istiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın 3 dönem kuralını Zekriya başkan için delmesi ve yeniden aday göstermesi bu çıkar ve menfaat çetesini oldukça rahatsız etmişti.

Seçimler yaklaşınca Zekeriya başkana olmadık İFTİRALAR ATMAYA BAŞLADILAR. Zekeriya başkanın yanına gelen halkı tespit edip arkandan küfür ediyor dediler insanları makamına almıyor dediler türlü türlü yalanlar ile incesumuzun saf tertemiz insanlarını etkilemeye çalıştılar. Bu çıkar ve menfaat çetesinin çıkarları için yapamayacağı hiç bir şey yoktu. ve sonuç olarak bu iftira kampanyasında başarılı oldular ve halkın bir kısmını bu yalanlara inandırmışlardı.

Zekeriya Karayol Başkan bu süreçte de Bu çıkar ve menfaat çetelerine boyun eğmedi aslanlar gibi seçime girdi ve çok az bir farkla seçimlerden 2. olarak ayrıldı.

İNCESU'da YALANLARA İNANANLAR BİN PİŞMAN...

Zekeriya başkana olmadık İftiralara ve yalanlara bazı kişi ve kişilerce inandırılan herkes son 5 yılda pişman oldu ve Zekeriya başkana oy vermeyen herkes en az bir defa da olsa Zekeriya başkanı arayarak helallik istedi. Peki bu insanlar seçimleri kaybeden Zekeriya başkanı neden bu kadar çok istiyor. Cevap çok basit Zekeriya Karayol belediyeyi adeta bir lokomotif gibi yöneterek her zaman doğru zamanda doğru işler yaptı. Belediyenin çalışmasından disiplininden insanlar çok memnundu. Yatırımlar hızla İncesuya geliyor, Zekeriya başkan Her yerde çok iyi bir diplomasi sergiliyor ve İncesu'ya yatırımlar akıyordu. Son dönemde malesef bu sebeplerle İnsanlar Zekeriya başkanı arar oldu. Öyle ki Zekeriya başkan makamına Çıkamayan engelli vatandaşın ayağına aşağı inerek derdini dinler, Vatandaşların talebini en kısa zamanda gerçekleştirirdi.

İNCESU'da İKAMET EDER LÜKSTEN ŞATAFATTAN KAÇINIR İNSANLARLA İÇ İÇE OLURDU

Başkanlık dönemi boyunca İncesu'da ikamet eden sorunlara incesu'da oturması sebebiyle anında müdahale ederek çöüzme kavuşturur, Sabahları ve mesai çıkışı Evden belediyeye yürüyerek esnafı selamyarak gider gelir ve Birçok kesim tarafından Efsane başkan olarak adlandırılan Zekeriya karayol gibi Böylesine bir belediye başkanına ancak bağ yolu yapılmayan, yol olmayan yerden kapının evinin bahçesinin içine kadar parket döşetemeyen, müdür olamayan ve imarı 3 kattan 8 e 10 çıkarılmayan ve 1 liralık işi 5 liraya 10 liraya ihale edemeyen çıkar ve menfaat çeteleri iftira atar ...

İncesu'nun köyleri için adeta seferberlik başlattı!

Birçok problemi olan İncesu köyleri için çok ciddi bir çalışma içerisine giren Zekeriya Karayol Başkan, Hiçbir mahalle, köy vb ayrımı yapmaksızın kısıtlı imkanlara rağmen ilgili tüm bölgelerde çalışmaları hızlı birşekilde iletti. Bazı köyler yeni yollarına kavuştu. Köylerin çoğunda binlerce metrelik parke uygulaması yaptı. Köyde yaşayan vatandaşlar için Kayseri Büyükşehir belediyesi otobüsleri kayseri merkeze kadar kesintisiz ulaşım seferlerini düzenlemeye başladı. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın da gönüllerini kısa zaman içerisinde fethetmeyi başardı. Elektrik gitmeyen mahallere elektrik götürdü.

Daha İncesu için onlarca projesi olan Zekeriya KARAYOL..

Vatandaşın gerçek sorunlarına odaklanmış bir başkan Zekeriya Karayol..Uçuk kaçık hayalleri ya da projeleri olmayan bir başkan..İncesulu hemşerilerini dinleyerek bazı çıkar ve menfaat çetelerinin sözlerini değil halkın yararına olacak işler yaparak karar alıyordu. İncesu Halkının gerçek ve önemli olan sorunlarını tek tek çözüme kavuşturmuştu.. Bunun sonucunda da İncesu halkı 15 yıl hizmet etme fırsatı tanımıştı. En büyük projesinin halkla kucaklaşmak ve halkın yararına olacak işler yapması apaçık ortadadır. İncesunun her taşında ve şuan gördüğünüz herşeyde Zekeriya Karayol İmzası vardır. İncesu'yu bir sanayi üretim ve sosyal kültürel turizm merkezi yapmak istediğinden ise haberimiz var.. ,Bunu başarak tek kişi Zekeriya Karayol'dur. Ayrıca İncesu'ya yeni sosyal merkezler ve yaptığı halı sahayı kapatan yeni yönetime karşı çok ileri seviyede gençler için halı saha ve olimpik yüzme havuzlu ve profosyonel spor salonlarına yenilerini ekleyerek incesu gençlerine ve kıymetli insanlarına kazandırmak istiyor. Hayalden öteye gitmeyecek projelerden zarar edecek ve halkın faydasına olmayacak saçma sapan projelerden uzak duruyor. Ayrıca İncesu'daki vatandaşlara TOKİ ve AKyol kooperatifi alltında çok uygun fiyatlarla konut kazandıran Zekeriya Karayol Başkan Şimdilerde İncesu'da kiralık ev bulmakta bile zorlanan halkın yeni bir toplu konut beklentisini de çok acil ilk yapılacak işler arasına almış durumda..

TOPLU KONUT PROJESİ İLK HEDEF

Aldığım duyumlara göre öyle bir çalışma söz konusu olmuş şuan belediye başkanı olmamasına rağmen Ankara'daki bağlantılarıyla irtibata geçerek hemen göreve gelir gelmez bir toplu konut projesi işine odaklanacağı ve son günlerde incesu'da yaşalyan vatandaşların derdine derman olmak için bu konut sorununu tekrar çözmek istediğini biliyoruz. Daha Öce defalarca tecrübesi olan ve çok uygun fiyatlarlarla insanrı ev sahibi yapan başkan İncesuya yeniden iyi bir kooperatifle ve TOKİile birlikte güzel bir toplu konut kazandırılabilir.

Zekeriya Karayol Tekrar Aday Olacak Mı?

İncesu'ya büyük katkıları olan Ak partili belediye başkanı Zekeriya Karayol 2019 yılında yapılan seçimlerde 4. dönem için de aday olmuş ama Seçimleri Rakibi İyi Partiden aday olan Mustafa İlmek Önde tamamlamıştı. 3 dönem İncesu belediye başkanlığını yürüten Zekeriya Karayol yeniden adaylığını ilan edeceği ve İncesu'da belediye başkanlığı için de en favori isim olarak gösteriliyor. Mustafa İlmek'in 2019 yerel seçimlerini İyi parti'den kazandıktan hemen sonra Ak parti'ye geçiş yapması yerel ve ulusal basında büyük yankı uyandırmıştı.

Son dönemde Zekeriya Karayol'un olumlu tepkiler alması, ve incesudaki siyasi partilerin yaptırdığı anketlerde yeniden belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz sorusuna açık ara rakiplerine fark atması muhtemelen yeniden belediye başkan adayı olarak sahalarda boy göstemeye başlayacağı ve kazanmasına kesin gözüyle bakılması gelen haberler arasında..

SOSYAL MEDYA BEĞENİLERİNDE EN YAKIN RAKİPLERİNE EN 3 KAT FARK ATIYOR BUDA EN BÜYÜK FAVORİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLARAK GÖRÜLMESİNİ SAĞLIYOR

Ayrıca köy kahvelerinde, çarşıda, pazarda, otobüste ve kayseri merkezde bile Zekeriya Karayol'u yeniden belediye başkanı olarak görmek istiyoruz diyenlerin ve bunu korkmadan yüksek sesle dile getirmeleri yerel ve ulusal basında da yankı uyandırmış durumda...

İncesu'nun Zekeriya Karayol ile çok büyük projeler gerçekleştirmesi ve kısa bir zaman içerisinde çok yol alması, Zekeriya Karayol'un yeniden başkan seçilebileceği yorumlarınıda beraberinde getiriyor.

İncesu'da ismi geçen adayların kendileri adaylıklarını açıklayıp, İncesu Belediye Başkan Adayları belli oldukça sizlerle paylaşacağız.

Zekeriya Karayol Kimdir?

Ünvan: Kayseri İncesu AK Parti Belediye Başkan Adayı

Eğitim: Üniversite/yüksekokul

Meslek: Mühendis

Biyografi: Zekeriya Karayol, 1957 yılında İncesu' da doğdu. İlk ve orta okulu İncesu' da, liseyi Kayseri' de bitirdi. Elektronik Mühendisliği mezunu olan Karayol, çalışma hayatına Çinkur fabrikasında başladı. Askerlik görevini subay olarak yaptıktan sonra Anatamir Fabrikası ve Taksan Fabrikası'da çalıştı. 1986 yılında TEK' e geçen Karayol, 1990 yılında Aksaray TEDAŞ Müdürlüğüne atandı. Aksaray TEDAŞ' ta sırası ile Mühendis, Başmühendis, işletme müdürü, Teknik müdür olarak çalıştı. Aksaray'da 14 yıl yönetici olarak hizmet yaptı. Elektrikte kayıp ve kaçagın önlenmesi için yaptığı çalışmalarla Aksaray'ın 2001 yılında en başarılı il olmasını sağladı. Bu nedenle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından takdirname ile ödüllendirilen Karayol, bir çok projeyi de hayata geçirdi. 2003 tarihinde İncesu İlçesi Belediye Başkan Adayı olarak Ak Parti'den aday gösterilen Karayol, seçimleri 2. tamamlamasının ardından şu an İncesu'daki Evinde İkamet etmektedir. Evli ve 2 cocuk babasıdır. Zekeriya Karayol, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Kayseri İncesu Belediye Başkan adayıdır.