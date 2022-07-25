Zam yağmuru devam ediyor: Yumurta fiyatları aldı başını gidiyor!, 30’lu yumurtanın yeni fiyatı ne kadar…

30’lu yumurtanın yeni fiyatı Kaç lira oldu?, yumurtaya zam geldi mi?, Market reyonlarına zam yağmuru devam ediyor. Özellikle yumurta fiyatları artan maliyetler sonucu alıp başını gitmiş durumda. Raflarda kolisi 50-60 TL arası değişen yumurta fiyatları için ise açıklamalar peş peşe geldi.

Üreticiler son dönemlerde artan maliyet, nakliye, enerji fiyatları ve yem artışları nedeniyle yumurtaya bir zam daha yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyorlar. Hatta bu zammın bile az olduğu, 30’luk yumurtanın 70 lira olması gerektiği söyleniyor.

Finans7’nin aktardıklarına göre Diyarbakır’da yumurta işletmeciliği, üretimi yapmakta olan Vehbi Yalın, yumurta üretiminde maliyetlerin ciddi oranda arttığını söyledi ve fiyatların daha da artması gerektiğini ifade etti. Şimdiki fiyatlara göre bile üreticilerin zararda olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Yalın, “Beyaz yumurtanın perakende satış fiyatı 55-60 bandında. Kahverengi yumurta ise şuan piyasada yok. Kahverengi yumurtanın fiyatı da 5 TL daha fazla. Aslında yumurta fiyatları üretim fazlalığından dolayı çok geri kalmıştı. Şu anki maliyetlerle satış fiyatları birbirini kurtarmıyor, üretici hala zararda” dedi.

BİR ZAM TALEBİ DAHA GELDİ

Yaz aylarında işin olmadığını ve üretimin de fazla olması nedeniyle yumurtanın para etmediğini söyleyen Yalın, “Birçok tavukçu zararda olduğu için üretimini kapattı, tavuklarını kesti. Piyasada mal daralınca fiyatlar olması gereken seviyeye geldi. Ama bu fiyatlar da yetersiz, yeni bir zam gelmesi lazım. Çünkü bu fiyatlarla üreticinin ayakta kalma şansı zayıf. Fiyatların düşük olması üreticiyi iflasa götürdü. Yüzde 30-40 zarar var. Bütün üreticiler borç altında. Bu fiyatların üstüne biraz daha gelmesi lazım ki üretici ayakta kalabilsin. Yumurtanın kolisinin perakendede 60-70 TL bandında satılması lazım ki, üreticiyi kurtarsın” şikayetinde bulundu.