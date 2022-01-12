ZAM YAĞMURU DEVAM EDİYOR

Türkiye 2022 sabahına çok büyük zamlarla uyandı. 2021'den 2022'ye girdiğimiz ve her şeyin daha güzel olması dileklerinde bulunduğumuz gece sağanak gibi gelen zamlarla adeta milletçe büyük şok yaşadık. Ancak 2022'nin ilk gününden geçerli olmak üzere yapılan zamlar vatandşı isyan ettirdi. Sosyal medyada yorum yapan yüz binlerce kişi bu zamlarla 2022 ile ilgili tüm umutlarının yıkıldığını ifade ettiler.

BİR ZAMDA ÇAYKUR DAN ÇAYA ZAM GELDİ

ÇAYKUR FİYAT LİSTESİ 12.01.2022

İLK ÖNCE AKARYAKIT ZAMMI İLE SARSILDIK

Dün gece ilk olarak akaryakıt zammı gündeme bomba gibi düştü. EPGİS’ten yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş ve LPG’de 78 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Yani akaryakıt zammı 2022 yılına girdiğimiz saniyeden itibaren pompaya yansıtıldı. Sabhaa kadar bile beklenemedi.

AKARYAKIT ZAMMINI ELEKTRİK ZAMMI TAKİP ETTİ

Yılbaşını kutlamaya hazırlanan vatandaşlar daha akaryakıt zammının şokunu atlatamadan elektriğe yapılan zamla bir defa daha sarsıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete’deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi.

GECENİN SÜRPRİZİ DOĞALGAZ'DAN GELDİ

Tüm zamlara rağmen halen yeni yıl için iyi dileklerde bulunmak isteyen vatandaşlara son darbe doğalgazdan geldi. 2022 yılına umutla girmek isteyen vatandaşlar akaryakıt ve elektrikten sonra doğalgaz zammıyla bir defa daha yıkıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde 2022 yılı ocak ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 zam yapıldı. Büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğalgaza yüzde 50 zam geldi.

ULUSAL BASIN ZAMLARI GÖRMEDİ!

2022 yılına girerken rka arkaya gelen dev zamları ulusal basının dev iismleri ise ya hiç görmedi ya da kıyıda köşede yer verdiler. Hürriyet, Milliyet, sabah, A Haber, Yeni Şafak, Habertürk, CNN Türk gibi basın kuruluşları bu zamları es geçti. Haber sitelerinin manşetlerine almadılar.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, kötü ekonomi yönetiminin bedelini halkın ödemeye devam ettiğini söyledi.

2022 yılına zam yağmuru ile girildiğine dikkat çeken İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, “Akaryakıt, elektrik, doğalgaz derken ekmek ve ulaşım ücretlerine de zam geldi. 200 gr ekmek 2,5 TL oldu. Buğday üreticisi mutsuz girdi maliyetlerinden yakınıyor. Ekmek üreticisi mutsuz girdi maliyetleri sürekli artıyor. Ulaşım sektörüne gelince bir yılda 40 civarında zam gelen mazotla çalışan araçlarla en fazla bu kadar dayanabildiler. Araç sahipleriyle görüşüyoruz ve yapılan zammı dahi yetersiz buluyorlar.

Vatandaş ise sürekli yapılan zamlardan perişan oldu. Nasrettin Hoca gibi herkese haklısın diyoruz ancak haksız olanları da biliyoruz. Ülkeyi yönetenler hala ekonomi uzmanıyız naraları atıyor. Uzmanlığınız bu ise halk bedel ödemekten yoruldu. Lütfen sandığı getirin” dedi.



Ülke genelinde olduğu gibi Edirne’de de işçiden, memura çiftçiden esnafa kadar her kesimin mutsuz olduğunu ifade eden İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, şunları kaydetti; “Çiftçi ve esnaf Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor. Esnaf sattığını aynı fiyattan rafına koyamıyor.

Çiftçi artan girdi maliyetleri nedeniyle üretimden el çekmek üzere. Enflasyon sürekli artıyor. İşçisi memuru daha zammı cebine koymadan eridi. Ülkenin İYİ olmaya ihtiyacı geldi de geçiyor. İYİ’ler hazır, halkımızın daha İYİ olması için liyakatli kadrolar hazır.”