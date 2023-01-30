Zam rekorları kırmasına rağmen satışı yüzde 11 arttı!

Akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz yıl içerisinde rekor seviyeleri görmüştü. Benzinin litre fiyatı bir yılda yüzde 44 zamlanırken, motorin fiyatları ise yüzde 73 oranında artış görüldü. Fiyat artışlarına rağmen 2022 yılı içeresinde benzin ve motorin kullanımı oldukça yükseldi. Benzin satışları yüzde 11,08 ve motorin ise yüzde 0,12 artış yaşadı.

Benzin ve motorin fiyatları 2022’de rekor seviyelere yükselirken yıl boyunca toplam yapılan satışlara dair istatistikler belli oldu. Benzin satışları geçen senin Aralık ayına kıyasla yüzde 6,14 artışla 407 bin metreküp oldu. Aynı ay içerisinde motorin satışları yüzde 4,00 azalarak 2 milyon 901 bin 097 metreküp olarak satışı gerçekleşti. Fuel oil satışları yüzde 0,48 artışla 31 bin 16 ton görürken, gazyağı satışları yüzde 48,99 artışla 222 m3 seviyesine yükseldi. Otogaz satışlarının yüzde 37,56 artışla 285 bin 848 ton olduğu belirtildi.

Benzin satışı 2022'de yüzde 11 arttı

Petrol Sanayi Derneği’nin paylaştığı (PETDER) verileri değerlendiren Mynet’e göre, 2022 yılında döneminde benzin ve motorin satışlarında artış gözlemlendi. Benzin satışları yüzde 11,08 artışla 4 milyon 318 bin 488 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 0,12 artışla 30 milyon 865 bin 627 metreküp seviyesine ulaştı. Fuel oil satışları yüzde 33,37 artışla 248 bin 548 ton, gazyağı satışları yüzde 4,03 düşüşle bin 879 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 6,64 artışla 3 milyon 211 bin 568 ton olarak gerçekleşti.

Motorin fiyatları Haziran’da zirve yaptı

2022 başında benzin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL idi. Senenin başlangıcında benzinden daha düşük olan motorin litre fiyatı gelen seri zamlarla Haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi. Yılsonu itibarıyla motorinde yıllık yükseliş oranı yüzde 73.

Benzine yüzde 44 zam

Yılın ilk yarısına gelindiğinde benzin 28,46 TL’ye yükseldi. 6 ay içinde fiyattaki artış oranı yüzde 120’yi buldu. Yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı gerileme gösteren benzinin litresi en düşük rakamı 18,66 TL ile Eylül ayında gördü. Fakat bu rakam kısa süreli oldu ve fiyat tekrar yükselişe geçti. Bu ay petrolün yıl içi en düşük seviyeye gerilemesi ile fiyat 18,62 TL’ye indi. Yılın son günü yapılan zamla benzinin litresi 19,46 TL’ye yükseldi. Böylece benzindeki yıl içi yükseliş oranı yüzde 44 oldu.

İstanbul'da benzin ve motorin fiyatları

Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 21,08 TL'ye satılıyor.

Motorinin litre fiyatı ise 23,38 TL oldu.

Ankara'da benzin ne kadar, motorin kaç lira?

Benzin: 21,32 TL

Motorin: 23,67 TL

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 21,26 TL

Motorin: 23,73 TL