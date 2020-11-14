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Zam için ilk tahmin açıklandı: Asgari ücret 2 bin 800 lira

2021 yılı için geçerli olacak asgari ücret görüşmeleri 2020 yılının Aralık ayında başlayacak. Bundan önceki zamlara bakılarak asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı hakkında ilk tahmin belli oldu. Bu doğrultuda asgari ücretin 2800 lira olabileceği konuşuluyor.

Zam için ilk tahmin açıklandı: Asgari ücret 2 bin 800 lira
14 Kasım 2020 Cumartesi 03:21

2021 yılı asgari ücret zammı için geri sayım devam ederken görüşmeler ise Aralık ayında başlayacak. İşçi tarafının temsilcisi, işveren tarafının temsilcisi ve hükümet masaya oturarak bir karar verecek. Bu doğrultuda vatandaşların ve çalışanların 2021 yılı asgari ücreti için araştırmaları devam ediyor.

ZAM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 yılı asgari ücret zammı için Aralık ayında toplantılar yapılacak. Son toplantının ardından 25-28 Aralık tarihleri arasında asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor.

Asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin önceki yıllardaki artışa bakılarak önemli bir tahmin açıklandı. Bundan önceki asgari ücret artışları ise şöyle oldu:

ASGARİ ÜCRETE 2 BİN 800 LİRA BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2020 yıl sonu enflasyonunu yüzde 12 seviyesinde beklediklerini kamuoyu ile paylaşmıştı. Bunun üzerine Sabah Gazetesinde Faruk Erdem'in bir yazısı yayımlandı. Bu yazıda 2021 yılı için brüt asgari ücretin 3 bin 400 lira net 2 bin 650 lira ile 2 bin 800 lira arasında olması beklendiği belirtildi.

Peki size göre asgari ücret 2021 yılında ne kadar olmalıdır? Aşağıdaki yorum bölümünden görüşlerinizi belirtebilirsiniz. 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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