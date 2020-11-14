Zam için ilk tahmin açıklandı: Asgari ücret 2 bin 800 lira

ZAM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 yılı asgari ücret zammı için Aralık ayında toplantılar yapılacak. Son toplantının ardından 25-28 Aralık tarihleri arasında asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor.

Asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin önceki yıllardaki artışa bakılarak önemli bir tahmin açıklandı. Bundan önceki asgari ücret artışları ise şöyle oldu:

ASGARİ ÜCRETE 2 BİN 800 LİRA BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2020 yıl sonu enflasyonunu yüzde 12 seviyesinde beklediklerini kamuoyu ile paylaşmıştı. Bunun üzerine Sabah Gazetesinde Faruk Erdem'in bir yazısı yayımlandı. Bu yazıda 2021 yılı için brüt asgari ücretin 3 bin 400 lira net 2 bin 650 lira ile 2 bin 800 lira arasında olması beklendiği belirtildi.

Peki size göre asgari ücret 2021 yılında ne kadar olmalıdır? Aşağıdaki yorum bölümünden görüşlerinizi belirtebilirsiniz.