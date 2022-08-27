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Zam haberleri sonrası akaryakıtta indirim! Benzinin litre fiyatı düşüyor

Son dakika haberi: Akaryakıt fiyatlarında art arda gelen zam haberleri sonrası bu kez güzel bir gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarında dalganlanmalar sürerken, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatına indirim geliyor. 30 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak indirim pompaya da yansıyacak. İşte benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri

Zam haberleri sonrası akaryakıtta indirim! Benzinin litre fiyatı düşüyor
Kamusaati
Kamusaati
27 Ağustos 2022 Cumartesi 22:36

Son dakika: Benzine indirim geliyor... Akaryakıt fiyatları brent petrol diyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişmeye devam ediyor. Art arta motorin ve benzine gelen zamlardan sonra bu kez indirim haberi geldi. Döviz ve petrol fiyatlarındaki değişimlere paralel olarak vatandaşlar "Benzine indirim var mı? Mazota indirim ya da zam geldi mi?" sorularına yanıt ararken, 27 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatlarını da yakından takip ediyor. İşte akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler...

SON DAKİKA | BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Art arda gelen zamlar sonrasında benzine fiyat indirimi geliyor.

Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,91 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,16 satılıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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