Yüzlerce konuşması incelenen Kılıçdaroğlu'nun bu yıl bir kez bile 'FETÖ' demediği ortaya çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sene başından beri yaptığı 400 konuşma AK Parti tarafından incelendi. Yapılan araştırmada Kılıçdaroğlu'nun 265 gündür bir kez bile 'FETÖ' demediği görüldü. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "Bu tesadüf değil. Hatırlarsanız firari FETÖ'cüler, 'FETÖ kelimesini kullananlar soykırım suçuna ortaktır' tehdidinde bulunmuştu" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili FETÖ'yü rahatsız eden bir açıklama yapmış ve açıklaması kısa sürede CHP'nin resmi hesabından silinmişti.



KONUŞMALARININ HEPSİ İNCELENDİ



AK Parti, Kılıçdaroğlu'nun 1 Ocak 2022'den bugüne kadarki süreçte yaptığı yaklaşık 400 açıklamayı inceledi.



AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, 10 aylık araştırmanın sonuçlarını paylaştı.



KILIÇDAROĞLU 10 AYDIR HİÇ 'FETÖ' DEMEDİ



'KHK'lıların hepsini görevlerine iade edeceğini' belirten Kılıçdaroğlu'nun 10 aylık süreçte 'FETÖ' kelimesini kullanmadığına dikkati çeken Arvas, 'Bu tesadüf değil. Hatırlarsanız firari FETÖ'cüler, 'FETÖ kelimesini kullananlar soykırım suçuna ortaktır' tehdidinde bulunmuştu' ifadelerini kullandı.

'FETÖ'YLE HELALLEŞİYOR'



Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün kaset kumpasıyla CHP Genel Başkanı olduğuna işaret eden Arvas, CHP liderinin FETÖ'yle helalleştiğini söyledi. Arvas, Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliğini şöyle değerlendirdi:



'Bu helalleşme ihanetinin arkasında yatan tek sebep FETÖ'cülerin oyunu alabilmek değil.



Geçtiğimiz aylarda çeşitli CHP'li isimlerin dile getirdiği “Cumhurbaşkanı adayı ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar' itirafı bu adımdan ayrı düşünülemez.'

