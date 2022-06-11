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Yüzde 31 zam gelen şekeri indirimli almak isteyen vatandaşlar birbirini ezdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir marketten indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirini ezdi. Hatırlanacağı üzere şekere geçtiğimiz günlerde yüzde 31 zam yapılmıştı ve bu da büyük tepki çekmişti.

Yüzde 31 zam gelen şekeri indirimli almak isteyen vatandaşlar birbirini ezdi
Kamusaati
Kamusaati
11 Haziran 2022 Cumartesi 14:27

Beypazarı'nda yeni açılan bir market, geçtiğimiz günlerde zamlanan şekerde indirim yaptı. Haberi alan vatandaşlar indirimli şeker alabilmek için market önünde yoğunluk oluşturdu.

İZDİHAM YAŞANDI

Yaşanan izdiham ise kameraya yansıdı. Görüntülerde vatandaşların indirimli şekeri alabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettikleri görüldü.

YÜZDE 31 ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde şekere yüzde 31 zam gelmişti. Türkşeker, kilogramı KDV dahil 5,96 TL'den sattığı şekerin fiyatını 7,80 TL'ye yükseltmişti. Türkşeker, raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 TL'den 55 TL'ye çıkarmıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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