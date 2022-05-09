Yüzde 0.89’la konut kredisi veren bankalar hangisi?, 0,99 Konut Kredisi Başvurusu nereden nasıl yapılır?, 9 Mayıs 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğanın 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü yaptığı konuşmada, Vatandaşlara 0,89 faizli paket ve 0,99 faiz oranıyla konut kredisi verileceğini açıklamasının ardından herkes düşük faizli konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı, peki Ziraat Bankası Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları, vakıfbank Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları, halkbank Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları ne kadar ? düşük faizli konut kredisi başvusu nereden ne zaman yapılacak?, Detaylar haberde...

Kamu bankalarının konut kredi faizlerindeki indirim hamlesi ev almak isteyenleri hareketlendirdi. İlk iki günde üç kamu bankasına 13 binden fazla vatandaş 2.1 milyar liralık konut kredisi başvurusunda bulundu...

Ülke genelinde satılık konutların metrekare fiyatları, geçen yıla göre yüzde 120 artış gösterdi.

İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem konusu ekonomi oldu.

3 farklı konut paketi

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut finansmanlarında 3 ayrı paket hazırlandığını duyurdu.

"Son dönemde hammadde fiyatlarındaki yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama ve fiyatlarda atışlar yaşandı" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk kez ev alacaklara yüzde 0,99 faizli konut kredi imkanı"

"Konut finansmanında 3 ayrı paket hazırladık.

İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz

Yüzde 0,89 faizli paket

İkinci paket, birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası’na satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek.

Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu paket, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıkların Türk lirasına dönüşümünü teşvik etmektir.

20 milyar liralık kaynak

Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50’si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık.

Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli bir rakama kadar ve 36 aya vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek.

Böylece inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak kısa vadedeki konut arzının artmasını, böylece fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz.

TOKİ’ye 30 milyar liralık finans

Bunların yanında TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz, vatandaşlarımıza uygun fiyatla sunulan, düşük maliyetli, düşük satış fiyatlı sosyal konut projelerine de hız veriyoruz. Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ’ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız.

Sosyal konut projelerimizin istismarını önlemek için de Bu yolla edinilen konutların 5 yıl süreyle satışına izin vermeyeceğiz. Ayrıca küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli bir fiyatın üzerinde satamamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız.

Rezerv alanlarında vergi sitisnası

Bu tür alanların rezerv konut alanı ilanı yoluyla çeşitli vergilerden istisna olmasını temin ederek, maliyetlerin düşürülmesi yoluna da gideceğiz. Rezerv alanlarda yapılan ve uygun maliyetli krediyle desteklenen konutlar da 5 yıl süreyle satış tahdidine tabi olacaktır.

Sistemin sağlıklı işlemesini sağlamak için denetimde TOKİ ve Emlak Konut gibi bu alanda birikimi olan kuruluşlarımızı da kullanacağız. Kentsel dönüşüm çalışmaları, konut arzını arttırmak için destek vereceğimiz bir diğer alandır.

Ada düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik, uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız. Özellikle hak sahipleri ile müteahhitlerin bir araya gelerek yürütecekleri bu projelerin denetimini de yine ilgili kuruluşlarımız vasıtasıyla daha sıkı şekilde gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızı hızlı, güvenli ve ekonomik şekilde konut sahibi yapmayı amaçlayan bu destek paketleri ve uygulamalarımızın hayırlı olmasını diliyorum.

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 oldu. Kredi faiz oranlarını güncelleyen banka, bugünden itibaren geçerli olmak üzere yeni faiz oranlarını açıkladı.

Banka tarafından gönderilen basın açıklamasında konut kredisi, tüketici kredisi ve kurumsal kredi faiz oranları detaylı olarak paylaşıldı.

Konut kredisi faiz oranını yüzde 0.99’a indiren Ziraat Bankası bununla da yetinmedi. 500 Bin TL’ye kadar çekilen kredilerde azami vade sayısı da 180 ay’a çıkarıldı.

Geçtiğimiz dönemde enflasyona endeksli konut kredisi sunan banka, yaptığı bu hamleyle de emlak sektörüne desteğini sürdürüyor.

Ziraat Bankası Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları

Ziraat Bankası, 500 Bin TL’ye kadar olan 180 ay vadeli kredilerde aylık yüzde 0,99 faiz oranı uyguluyor. 500 Bin – 1 Milyon TL arasında olan 180 ay vadeli kredilerde de aylık yüzde 1,19 faiz oranı uygulayacağını açıkladı.

1 Milyon TL ve üzeri 180 ay vadeli kredilerde ise aylık yüzde 1,39 oranında faiz geçerli olacak.

Banka tarafından yapılan açıklamada, “Kredili çalışan konut sektörü firmaları, bu konuda Bankamız ile anlaşmaları halinde katkı payı ödeyerek daha uygun faiz oranları ile müşterilerine kredi kullanma imkanı sağlayabilecektir” denildi.

Vakıfbank’ta Katıldı

Ziraat Bankası’nın konut kredisi faiz oranlarını indirmesinin ardından, bir diğer devlet bankası olan Vakıfbank’ta konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0.99’a çekti.

Bu kapsamda banka, yarından itibaren geçerli olmak üzere, tutarı 500 bin liraya kadar konut kredilerine yönelik aylık faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1’in altına çekerek yüzde 1.49’dan yüzde 0.99’a indirdi.

Ziraat Bankası ile aynı hamleyi yapan Vakıfbank, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1,19’a düşürdü. Öte yandan 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için kredi kullanılması halinde, azami 180 ay vade için faiz oranı yüzde 1,39 olarak belirlendi.

Banka ayrıca kampanyaya katılan firmaların konut projelerinden ev satın almak isteyen bireysel müşteriler için faiz oranını 180 aya kadar aylık yüzde 0.79 olarak belirledi.

GÜNCELLEME: Halkbank Bugün Açıkladı

Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın ardından Halkbank da konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti. Banka tarafından yapılan açıklamayla birlikte, 180 ay vadeli konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 oldu.